27~28일 아시아드주경기장 Big 콘서트 20일 화명생태공원에서 ‘파크콘서트’

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 아시아 최대 글로벌 융복합 음악축제 ‘2026 부산원아시아페스티벌(Busan One Asia Festival with NOL)’이 이달 부산에서 열린다.

부산시는 오는 27일과 28일 부산아시아드주경기장에서 글로벌 K-POP 아티스트들이 대거 출연하는 빅(Big) 콘서트를, 20일에는 화명생태공원에서 아름다운 낙조와 대중음악이 어우러지는 파크콘서트를 개최한다고 17일 밝혔다.

10주년을 맞이하는 BOF는 전 세계로 확장하는 글로벌 뮤직 페스티벌 플랫폼이다. 특히 올해 행사는 K-POP 공연을 넘어 부산만의 차별화된 콘텐츠와 글로벌 K-컬처를 융합한 프로그램을 선보이며 관람객들이 공연과 문화, 관광을 함께 즐길 수 있는 경험을 제공할 예정이다.

부산아시아드주경기장 내부와 공연장 입구를 연결하는 하늘길 일원에서는 신인 뮤지션 거리공연, 미식·뷰티·패션 등 부산의 라이프스타일 전시존, 영화로 보는 부산, 부산 인디커넥트 페스티벌, 웹툰으로 만나는 부산여행, 아티스트 픽 부산관광 등 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있다.

27일과 28일 이틀간 부산아시아드주경기장에서 열리는 ‘2026 BOF 빅 콘서트’에는 국내외 케이팝(K-POP) 아티스트들이 특별한 무대를 선보인다. 27일에는 악뮤, 에잇턴, 유노윤호(TVXQ!), 크래비티, 키키, 트레저, 하츠웨이브, 해찬(NCT), 닉시 등이, 28일에는 라이즈, 아이덴티티, 에반, 이영지, 장한음, 킥플립, 트리플에스, 하츠투하츠, 김소희가 무대의 주인공이다.

20일 오후 1시부터는 화명생태공원에서 6월의 소풍인 ‘파크콘서트’가 열린다. 지역뮤지션 밴드기린, 해서웨이를 시작으로 우리들의 발라드 TOP6 이무진, 자이언티가 낙동강을 배경으로 해질녘 낭만무대를 선사한다. 무료로 진행하는 파크콘서트는 당일 누구나 자유롭게 입장할 수 있다.