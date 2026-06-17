[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 고준희가 부모님의 간절한 바람 끝에 결국 결혼정보회사를 통해 새로운 인연 찾기에 나섰다.

16일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’에서는 결혼 프로젝트에 나선 고준희와 부모의 모습이 그려졌다.

고준희는 이날 방송에서 결혼정보회사 가입을 권하는 부모에게 “그런 거 안 해도 결혼할 수 있다”며 “지금은 굳이 남자를 만나고 싶지 않다”고 선을 그었다. 이어 “부모님의 행복과 나의 행복 다르다. 내가 추구하는 행복은 따로 있다”며 현재는 연애보다 일에 집중하고 싶다는 뜻을 밝혔다.

하지만 부모님의 생각은 달랐다. 고준희의 부모는 딸 몰래 결혼정보회사를 찾아 상담까지 진행했다. 어머니는 “계속 일을 하다 보니 본인이 나이가 많다는 걸 못 느끼는 것 같아 답답하다”고 털어놨고, 아버지 역시 “40살 전에 결혼한다고 하더니 이제는 40살 넘어서 하겠다고 한다”며 걱정을 드러냈다.

특히 고준희의 부모는 2세 문제를 우려하고 있었다. 어머니는 “본인도 아이를 갖고 싶어 한다”며 “내가 설득해서 35살 때 산부인과에 데려가 난자를 냉동했다. 이제 임자만 만나면 된다”고 밝혀 주변을 놀라게 했다.

결혼정보회사 측의 분석 결과 고준희는 52점 만점에 38점을 받아 상위 10% 수준으로 평가됐다. 큰 키와 화려한 외모가 오히려 상대에게 부담을 줄 수 있다는 이유로 감점 요인이 됐다는 설명이다.

처음에는 결혼정보회사 자체에 거부감을 보였던 고준희는 어머니의 간절한 선득 끝에 결국 소개팅을 결심했다.

며칠 뒤 공개된 첫 소개팅 자리에서 고준희는 “나는 결혼을 못 한 게 아니라 안 한 것”이라며 자신의 결혼관을 밝혔다. 과거 결혼을 진지하게 고민했던 연인이 있었다는 그는 “당시 상대에게 ‘2년만 기다려줄 수 있느냐’고 물었는데, 그 사람은 지금 당장 결혼하고 싶어 했다”고 털어놨다.

그러면서 “결국 사랑도 결혼도 타이밍인 것 같다”며 “정말 사랑하는 사람을 만나면 한 달 안에도 결혼할 수 있다고 생각한다. 중요한 건 마음”이라고 강조했다.