서울디자인어워드 ‘테이스티 풀무원’ 케이터링 글로벌 심사위원·수상자에 식생활 체험 클래스

[헤럴드경제=정찬수 기자] 풀무원식품이 서울디자인재단과 ‘지속가능한 디자인·식생활 가치 및 글로벌 홍보마케팅’을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

협약식은 전날 동대문디자인플라자(DDP)에서 차강희 서울디자인재단 대표이사와 윤명랑 풀무원식품 글로벌마케팅 총괄본부장 등이 참석한 가운데 진행됐다.

양측은 오는 10월 14일 DDP에서 열리는 ‘서울디자인어워드 2026’ 시상식과 네트워킹 디너 기획·운영에 협력한다. 풀무원은 체험형 조리교육 플랫폼 ‘테이스티 풀무원’을 활용해 지속가능 식생활 가치를 담은 케이터링을 선보이고, 브랜드 체험 공간을 마련할 계획이다.

서울디자인어워드의 글로벌 심사위원과 수상자를 대상으로 ‘테이스티 풀무원’ 기반의 지속가능 식생활 체험 클래스도 진행한다. 2027년 서울에서 열리는 세계디자인총회(World Design Congress) 투어 프로그램에도 풀무원의 인프라와 원데이 클래스를 연계해 활용할 예정이다.

풀무원식품 윤명랑 글로벌마케팅 총괄본부장은 “서울디자인어워드와 세계디자인총회는 글로벌 오피니언 리더들이 모이는 의미 있는 행사”라며 “풀무원이 추구하는 지속가능식생활 가치를 세계 시민들에게 알리고 한국 식문화의 경쟁력을 보여주는 계기가 될 것”이라고 말했다.