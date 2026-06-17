수소산업 전주기의 유망기업 육성 기업당 7000만원 지원…성장 견인

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 지난해 지역 내 수소 분야 유망기업 4개사를 선정한 데 이어 올해에도 11개사를 선정해 기술개발 및 사업화를 지원한다.

울산시는 지난 4월 공모를 통해 수소산업 기술력 및 사업성, 추진목표, 수소전문기업 전환 가능성 등을 종합 평가해 ▷덕양가스 ▷한영그린파워 ▷제이엘에너지 ▷아즈텍에너지 ▷한텍 ▷매크론 ▷한영테크노켐 ▷카프로 ▷케이랩스 ▷케이앤디에너젠 ▷하이정션솔루션 등 11개 사를 선정했다.

지난해에도 ▷에스디지 ▷어프로티움 ▷일신에너지 ▷하이어스 등 4개 사를 선정해 울산시가 육성하는 수소전문기업은 15개 사로 늘었다.

울산시는 17일 오후 2시 울산테크노파크 수소연료전지실증화센터에서 올해 선정기업 11개 사와 ‘2026년 울산 예비수소전문기업 지원사업’ 협약식을 가진다. 이번 협약을 통해 ‘수소 생산-저장·이송-활용’ 등 수소산업 전주기 분야의 성장을 돕는다.

이 사업은 기후에너지환경부의 ‘예비수소전문기업 지원사업’으로 이루어졌다. 울산시는 올해 국비 4억5000만원, 시비 3억원, 민자 1억5000만원 등 9억원의 사업비를 확보해 기업당 2000만원에서 최대 7000만원을 지원한다.

울산시는 이 사업을 통해 이들 기업이 시장진입과 기술개발, 사업화를 통해 수소전문기업으로 전환할 수 있도록 돕는다.

현재 울산시는 국내 최대 수소 생산-저장·이송-활용 기반을 통해 수소산업 전주기 공급망(밸류체인)을 구축하고 있으며, 수소경제 분야 핵심 선도도시로서 국가 수소산업 정책의 실증 및 확산 거점 역할을 수행하고 있다.