19일 시작…전라도 첫 여행지 선정 전국 6개 지역 한정판 굿즈 매달 출시 오는 11월 스탬프 개수 따라 선물 증정도

[헤럴드경제=이정완 기자] 에버랜드가 루이바오와 후이바오가 전국 각지를 여행하며 지역의 매력과 문화를 소개하는 스토리를 담은 ‘루이&후이의 대한민국 구석구석’ 프로젝트를 오는 19일부터 시작한다고 17일 밝혔다.

에버랜드는 매월 한 개 지역을 선정해 축제, 특산물을 쌍둥이 판다 여행 스토리에 담은 한정판 굿즈를 선보일 계획이다. 스탬프 투어를 통해 고객의 여행도 유도한다.

첫 여행지는 ‘판다 할부지’ 강철원 주키퍼의 고향인 전라도 지역이다. 여름을 맞아 시원한 시골집에서 여유로운 휴가를 보내는 ‘촌캉스’ 콘셉트로 꾸며졌으며 수박 산지인 고창의 풍경을 담은 상품을 선보인다.

첫 출시되는 시리즈 대표 굿즈는 루이&후이 동행 인형이다. 이밖에 수박을 먹는 루이바오와 후이바오의 모습을 담은 부채를 비롯해 휴대용 선풍기, 스탠딩 선풍기 등 30여종 한정판 굿즈를 공개한다.

오는 18일 네이버 쇼핑라이브를 통해 우선 판매되며 19일부턴 에버랜드 판다월드샵과 그랜드엠포리엄 매장에서 만나볼 수 있다.

월별로 출시되는 마그넷은 퍼즐처럼 연결되도록 제작해 6개 지역 마그넷을 모두 모으면 전국 지도가 완성된다. 루이&후이 키링 구매 시 증정하는 지도 스티커를 모으면 전국 스티커 지도를 완성할 수 있다.

고객 참여형 스탬프 투어 이벤트도 함께 진행한다.

동행 인형 구매 고객에게는 전국 여행 지도 리플렛과 여행용 깃발이 제공되며 각 지역에 설치된 스탬프존을 방문하면 인증 도장을 모을 수 있다. 첫 번째 스탬프존은 고창읍성 매표소 앞에 마련된다.

오는 19일 선운산도립공원에서 개막하는 고창 복분자와 수박축제 현장에도 포토존을 설치해 방문객을 만난다.

전국 여행은 충청도, 제주도, 경상도, 강원도, 서울·경기도 순으로 이어지며 각 지역의 특색을 담은 한정판 굿즈와 콘텐츠를 순차적으로 선보인다.

오는 11월 에버랜드에 방문하면 스탬프 개수에 따라 참가상과 완주상 리워드가 제공된다. 스탬프 2개 이상을 모은 고객에게는 ‘루이&후이 구석구석 기념 수건’을 증정하고 6개 지역을 모두 완주한 고객에게는 완주 인증서와 함께 특별한 선물을 제공한다.

에버랜드 관계자는 “이번 ‘대한민국 구석구석’ 프로젝트는 전국 각지의 매력을 소개하는 동시에 루이후이 팬들에게 특별한 추억을 선물하기 위해 기획했다”며 “올해 펼쳐질 다양한 여행 이야기를 통해 쌍둥이 판다와의 소중한 순간을 오래도록 간직할 수 있기를 바란다”고 말했다.