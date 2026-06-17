엔터테크 기업 빅크(대표 김미희)가 SBS 라이프 ‘더쇼(THE SHOW)’ 및 ‘더케이팝(THE K-POP)’과 협업해 K팝 음악방송의 디지털 운영 범위를 확대하고 있다.

글로벌 팬덤을 보유한 음악방송은 이제 방송 시청률뿐 아니라 투표, 클립 소비, 라이브 참여 등 다양한 디지털 지표를 함께 관리하는 방향으로 운영되고 있다. 빅크는 이번 협업을 통해 방송 무대와 팬 투표, 라이브 송출, 글로벌 콘텐츠 유통을 하나의 플랫폼 구조로 연결했다. 회사 측에 따르면 협업 이후 전 세계 232개국에서 팬덤 참여가 확인됐으며, 지난 6월 2일 방송 투표에는 100만 표 이상이 집계됐다.

6월 2일 방송은 싸이커스 민재와 플레어 유 최립우가 진행을 맡았다. 앤더블(AND2BLE)은 타이틀곡 ‘Curious’ 무대와 스페셜 컴백쇼 ‘팬팝티(FANPOPTY)’를 선보였으며, 알파드라이브원, 플레어 유, 엑스러브, 싸이커스, 원위, 소디엑, 퀸즈아이, 크레이지엔젤, 하트오브우먼, 러브원 등이 출연했다.

이번 협업의 핵심은 빅크의 오리지널 콘텐츠 ‘팬팝티(FANPOPTY)’다. 팬팝티는 팬들이 직접 투표와 스트리밍, 실시간 소통에 참여할 수 있는 콘텐츠로, 방송과 플랫폼을 연결하는 역할을 수행한다.

빅크는 글로벌 음원 플랫폼 Apple Music과의 파트너십도 전개했다. ‘더쇼’와 ‘팬팝티’가 Apple Music 공식 큐레이터로 참여했으며, 이를 기반으로 글로벌 온라인 마케팅도 추진할 계획이다. 출연 아티스트 플레이리스트 운영부터 해외 프로모션까지 연계해 K팝 아티스트의 글로벌 활동을 지원한다는 방침이다.

또한 전 세계 10억 명 이상의 이용자를 보유한 TikTok과 라이브 동시 송출 협업도 진행했다. 자체 앱 라이브와 TikTok 라이브를 동시에 운영해 공연 무대를 실시간으로 중계하고 글로벌 이용자 유입을 확대했다.

이와 함께 빅크는 글로벌 콘텐츠·미디어 플랫폼 솔루션 기업 뉴 아이디와 전략적 제휴를 맺고 오리지널 콘텐츠 ‘팬팝티(FANPOPTY)’를 해외 K팝 전용 FAST 채널을 통해 송출할 예정이다. 올해 초 기준 월평균 시청자 230만 명, 월 누적 시청 시간 180만 시간 규모의 노출 인프라를 바탕으로 북미, 유럽, 중남미, 오세아니아 시장까지 K팝 콘텐츠 접점을 확대한다는 계획이다.

음원 플랫폼과 숏폼, FAST 채널 등 다양한 플랫폼 접점이 확대되면서 음악방송 콘텐츠가 아티스트와 글로벌 팬을 연결하는 방식도 더욱 다변화되고 있다.

빅크는 현재 전 세계 230여 개국에 서비스를 제공하고 있다. 공식 유튜브 채널 ‘더케이팝’은 구독자 290만 명을 보유하고 있으며, 팬덤 플랫폼 ‘블립’과 데이터 기반 서비스 ‘K팝 레이더’ 인수를 통해 팬덤 데이터 사업도 강화하고 있다.

김미희 대표는 “이번 더쇼 협업 성과는 전통적인 방송 콘텐츠와 엔터테크 기술, 글로벌 플랫폼 인프라가 결합했을 때의 가능성을 보여준 사례”라며 “앞으로도 아티스트와 팬이 함께 참여하는 K팝 대표 미디어 허브로 성장해 나가겠다”고 말했다.