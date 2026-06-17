하나로마트 시범운영 결과 긍정 평가 응답자 84% “비닐포장재 수급 문제 알고 있다”

[헤럴드경제=김선국 기자] 소비자 10명 중 8명은 농산물 포장재로 비닐 대신 종이봉투를 선택하겠다고 답했다.

농협경제지주는 농림축산식품부와 함께 실시한 친환경 종이봉투 시범운영 결과, 하나로마트 이용 고객의 77%가 종이봉투 사용에 긍정적인 반응을 보였다고 17일 밝혔다.

농협은 지난 5월 28일부터 6월 3일까지 수도권 하나로마트 8개 매장에서 과채류 소비촉진 행사와 연계해 친환경 종이봉투를 시범 운영했다.

행사 기간 매장 방문객 906명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자의 84%는 비닐포장재 수급 문제를 인지하고 있다고 답했다.

특히 전체 응답자 가운데 77%(696명)는 앞으로 농산물 구매 시 종이봉투를 사용할 의향이 있다고 응답했다. 비닐봉투를 대체할 다회용 장바구니 확대 필요성에도 공감하는 의견이 많았다.

농협은 이번 결과를 바탕으로 종이봉투의 내구성과 사용 편의성, 비용 효율성 등을 종합 검토해 친환경 포장재 확대 방안을 마련할 계획이다.

김주양 농협경제지주 농업경제대표이사는 “이번 조사는 친환경 종이봉투가 장기적으로 비닐봉투를 대체할 수 있음을 보여주는 긍정적인 신호”라며 “환경적 가치와 소비자 편의를 모두 고려한 친환경 포장체계를 확대해 나가겠다”고 말했다.