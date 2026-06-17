[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사가 지난 5월 13일 첫선을 보인 ‘2026 동해선 철도 스탬프 투어’가 한 달여 만에 누적 참여자 1000명 돌파를 눈앞에 두며 큰 호응을 얻고 있다고 17일 밝혔다.

이번 스탬프 투어는 스마트폰을 소지한 관광객이라면 누구나 별도의 회원가입이나 앱 설치 없이 간편하게 참여할 수 있다.

카카오톡 검색창에서 ‘동해선철도스탬프투어’ 채널을 추가한 뒤 지정된 기차역과 관광지 방문 인증 사진을 챗봇 화면으로 제출하면 도장이 적립되는 방식이다.

행사는 오는 11월 30일까지 진행된다.

대상 미션지는 포항·경주·영덕·울진 지역의 총 24곳으로 권역별로 나눠 운영된다.

포항·경주 중심의 A권역은 주요역(포항역, 경주역), 정차역(월포역, 서경주역), 관광지(첨성대, 황리단길, 스페이스워크 등)가 포함되며 영덕·울진 중심의 B권역은 주요역(영덕역, 울진역), 정차역(고래불역, 후포역), 관광지(강구항대게거리, 등기산스카이워크 등)로 구성됐다.

인증 개수에 따라 등급별 보상(골드·실버·브론즈)이 차등 지급된다. 특히 최고 등급인 ‘골드’ 보상을 받으려면 주요역 2곳과 정차역·관광지 4곳을 인증해야 한다.

현재 선착순 완주자(골드등급) 400명에게 한정판 기념주화를 지난 10일부터 순차적으로 지급 중에 있으며 아울러 경북 온라인 쇼핑몰 ‘사이소몰’의 5만 원 할인 쿠폰도 함께 지급하고 있다.

김남일 경북문화관광공사 사장은 “동해선 철도 개통에 맞춰 지역 간 연계 관광을 활성화하기 위해 이번 투어를 기획했다”며 “앞으로도 체류형 관광객을 적극 유치해 지역 경제에 실질적인 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.