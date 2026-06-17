[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]도레이첨단소재㈜는 16일 구미 1공장에서 메타 아라미드 섬유 2호기 증설을 완료하고 준공식을 개최했다.

이날 준공식에는 이철우 경북지사, 김장호 구미시장 등 시·도 관계자들과 니시무라 토모노부(西村 友伸) 도레이 섬유사업본부장, 큐노 모토히사(及能 誠久) 도레이첨단소재 회장, 김영섭 도레이첨단소재 대표이사 사장 등 관계자 100여명이 참석했다.

이번 증설은 연 3천톤 규모로 도레이첨단소재는 기존 생산라인을 포함해 연 총 5400톤 규모의 생산능력을 확보하며 글로벌 수요 증가에 대응할 수 있는 안정적인 공급체계를 구축했다.

김장호 구미시장은 “아라미드 섬유 2호기 준공은 글로벌 첨단 소재 시장을 향한 기술적 도약으로, 신성장 동력을 확보하고 나아가 지역 소재⋅부품 산업의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 되기를 기대한다“고 밝혔다.

이철우 경북지사는 “첨단소재는 미래 산업의 엔진이자 경쟁력의 뿌리”라며 “도레이첨단소재가 생산하는 고기능성 소재들을 방산, 이차전지, 반도체 등 경북의 전방산업과 연계해 미래 첨단산업의 주도권을 선점해 나가겠다”고 말했다.