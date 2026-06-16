두 달 연속 하락세 수출물가, 0.3%↑

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난달 국제 유가 하락에 수입물가가 두 달 연속 하락했다. 미국과 이란의 종전 합의에 앞으로 수입물가의 상방 압력은 약해질 것으로 보인다.

16일 한국은행이 발표한 ‘2026년 5월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)’ 자료에 따르면 지난달 수입물가(원화 기준)는 전월 대비 0.3% 하락했다. 4월에 이어 두 달 연속 하락세를 이어갔다. 전년 동월보다는 24.8% 올랐다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “수입물가는 국제유가 하락의 영향으로 광산품, 석탄 및 석유제품 등이 내려 전월 대비 0.2% 하락했다”고 설명했다.

지난달 월평균 두바이유 가격은 배럴당 103.2달러로 전월(105.7달러) 대비 2.4% 하락했다.

용도별로 보면 원재료의 경우 원유(-1.9%) 등 광산품을 중심으로 전월 대비 1% 하락했다. 중간재는 나프타(-7.5%), 경유(-19.2%) 등 석탄 및 석유제품이 내렸지만, 동정련품(5%) 등 1차 금속제품 등이 오르며 전월 대비 보합세를 보였다. 자본재와 소비재는 각각 0.3%씩 상승했다.

미국과 이란이 14일(현지시간) 평화 협상에 합의하면서 앞으로 수입물가 상방 압력은 약해질 것으로 전망된다.

이문희 팀장은 “6월에는 미국과 이란이 종전에 합의하면서 수입물가 상방 압력은 완화될 것”이라며 “완화 정도는 국제유가나 원자재 가격 안정세가 얼마나 빠르게 진행될 것인지, 원/달러 환율 움직임 등에 달려 있다”고 말했다.

이어 “종전 합의 전인 6월 12일까지 유가와 환율 움직임을 보면 두바이유는 전월 대비 11.8% 하락했고, 원/달러 환율은 2.3% 오른 상황”이라며 “종전 합의 이후에도 얼마나 중동 지역의 석유 시설이 빠르게 정상화될 수 있을 것인지, 호르무즈 해협 통행이 어느 정도 정상화될 것인지 여건에 따라서 유가나 원자재 가격 추이나 원/달러 환율 추이의 불확실성이 남아 있기 때문에 그런 움직임을 지켜봐야 할 것”이라고 말했다.

수출물가지수는 원/달러 환율이 오른 가운데 컴퓨터·전자 및 광학기기 등이 오르며 전월 대비 0.3% 상승했다. 전년 동월과 비교하면 46.9% 상승했다. 월평균 원/달러 환율은 4월 1487.4원에서 5월 1490.1원으로 0.2% 올랐다.

품목별로는 농림수산품은 냉동수산물(2.7%)을 중심으로 전월 대비 1.8% 상승했고, 공산품은 DRAM(7.6%), 플래시메모리(19.5%) 등 컴퓨터·전자 및 광학기기와, 동정련품(5%), 알루미늄판(3.5%) 등 1차 금속제품을 중심으로 0.3% 올랐다.

무역지수를 살펴보면 지난달 수출물량지수는 컴퓨터·전자 및 광학기기, 1차 금속제품 등이 증가하며 전년 동월 대비 14.7% 올랐다. 수출금액지수는 같은 기간 56.8% 상승했다. 수입물량지수는 컴퓨터·전자 및 광학기기, 기계 및 장비 등이 증가해 5.2% 상승했다. 수입금액지수는 21.3% 상승했다.

수출품 한 단위당 수입할 수 있는 상품의 양을 나타내는 지표인 순상품교역조건지수는 지난달 수출가격이 전년 동월 대비 36.8%, 수입 가격은 15.3% 오르면서 18.7% 상승했다. 수출 총액으로 수입할 수 있는 상품의 양을 나타내는 지표인 소득교역조건지수는 순상품교역조건지수(18.7%)와 수출물량지수(14.7%)가 모두 올라 전년 동월 대비 36.1% 상승했다.