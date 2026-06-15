청년 1인당 지원금 월 234만원 지원

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 ‘사회연대경제 청년 일경험 시범사업’에 참여할 청년들을 모집한다. 모집기간은 오는 18일부터 24일까지다.

이번 사업은 지역 청년들에게 양질의 일자리를 제공하고, 경영난을 겪고 있는 사회연대경제 기업의 위기 극복을 돕기 위해 마련됐다. 참여 청년들은 사회연대경제 조직 현장에서 실무를 직접 수행하며 역량을 쌓게 된다.

모집 대상은 2026년 1월 1일 기준 광주광역시에 거주하는 19세 이상 39세 이하의 미취업 청년(참여 신청일 기준)이다. 최종 선발된 청년들은 7월부터 11월까지 총 5개월 동안 사회연대경제 기업에서 근무하며 일 경험을 쌓게 된다.

참여 희망자는 온라인 고용서비스 통합 플랫폼인 ‘고용24’를 통해 신청하면 된다. 신청자는 공고에 게시된 참여기업 현황을 확인한 후 본인이 희망하는 기업을 1지망부터 3지망까지 선택할 수 있다.

이후 24~25일 이틀간 참여 청년들을 대상으로 면접을 진행하며, 면접 결과를 바탕으로 참여기업과 청년 간의 매칭을 실시한다. 최종 매칭이 완료된 청년들은 7월부터 해당 기업에 배치된다.