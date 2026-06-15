쿠팡 로켓설치 통해 원스톱 서비스 자택·사무실서 배터리 교체 가능

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국앤컴퍼니가 자동차 배터리 교체 편의성을 높이기 위해 방문 교체 서비스를 확대한다고 15일 밝혔다.

한국앤컴퍼니는 쿠팡 ‘로켓설치’를 통해 한국 AGM(Hankook Absorbent Glass Mat) 배터리를 대상으로 방문 교체 서비스를 제공하고 있다.

고객이 쿠팡에서 한국 배터리 제품을 주문하면 전문 설치기사가 직접 방문해 배터리 교체 작업을 진행한다. 주문 후 유선을 통해 설치 일정을 조율하며, 오후 2시 이전 주문 시 익일 설치도 가능하다. 최대 4주 이내 희망 일정 예약도 지원한다.

이번 서비스는 배터리 교체를 위해 정비소를 방문하거나 현장에서 대기해야 하는 불편을 줄인 것이 특징이다. 고객은 자택과 사무실, 주차장 등 원하는 장소에서 배터리 교체 서비스를 받을 수 있다.

이번 방문 교체 서비스는 브랜드 접점 확대 전략의 일환이라는 게 회사 측의 설명이다.

온라인 고객 편의 기능도 강화하고 있다. 한국 배터리 홈페이지에서는 차량번호 입력만으로 차량에 적합한 배터리 제품을 확인할 수 있는 ‘차량번호로 배터리 찾기’ 서비스를 제공하고 있다.

한국앤컴퍼니 관계자는 “로켓설치 서비스를 통해 고객의 배터리 교체 편의성이 높아질 것으로 기대한다”며 “온·오프라인 채널을 유기적으로 활용해 한국 배터리의 고객 접점을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.