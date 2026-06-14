“채권 발행 영향…경기 방어·음성적 부채의 양성화”

[헤럴드경제=김현경 기자] 중국의 정부 부채가 사상 처음으로 100조위안을 돌파했다.

14일(현지시간) 중국 매체 제일재경에 따르면 중국 인민은행은 최근 발표한 5월 금융 통계에서 5월 말 기준 정부 부채 잔액이 1년 전보다 15.1% 늘어난 100조6000억위안(약 2경2601조원)을 기록했다고 밝혔다.

중국 정부 부채는 지난해 말 94조9200억위안(약 2경1325조원), 올해 4월 말 99조3700억위안(약 2경2325조원)이었다.

대만중앙통신은 “중국의 정부 부채 잔액이 2020년 46조5500억위안(약 1경458조원)에서 2024년 82조1000억위안(약 1경8445조원), 지난해 96조500억위안(약 2경1579조원)으로 증가했다”며 “최근 5년 새 2배로 늘었다”고 지적했다.

중국 정부 부채는 주로 정부의 채권 발행에 기인했다. 제일재경은 중국 정부가 최근 몇 년간 경기 하방 압력에 대응해 적극적인 재정 정책을 펴 왔다고 설명했다.

특히 중국 정부는 신규 채권 발행을 늘려 중대 프로젝트 건설 등에 써 왔고, 지방정부들의 ‘음성적 채무’의 위험을 낮추기 위해 대규모 채권을 발행해 이를 대체해 왔다고 덧붙였다.