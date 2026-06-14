양해각서 체결…소장품 대여·인적 교류 등 추진

[헤럴드경제=김현경 기자] 국립중앙박물관과 이탈리아 우피치미술관이 문화 교류 확대를 위해 손을 잡는다.

국립중앙박물관은 우피치미술관과 13일(현지시간) 이탈리아 우피치미술관에서 문화교류 확대를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 한국과 이탈리아를 대표하는 문화 기관 간 협력 기반을 마련하고, 양국 문화유산의 국제적 가치 확산과 상호 교류 증진을 위해 추진됐다.

양 기관은 박물관 서비스 전문성에 기반해 인적 교류를 확대해 나갈 예정이다. 전시 교류, 해설 및 교육, 소장품 관리, 복원 및 출판 등 다양한 분야에서 협력할 방침이다.

이재명 대통령의 이탈리아 국빈 방문을 통해 ‘특별 전략적 동반자 관계’로 격상된 양국 관계가 양국 대표 문화 기관 간의 협력으로 한층 두터워질 전망이다.

우피치미술관은 르네상스 예술의 정수를 보여주는 미술관으로, 조토의 ‘오니산티 마돈나’, 보티첼리의 ‘비너스의 탄생’, 레오나르도 다빈치의 ‘수태고지’ 등 메디치 가문의 방대한 컬렉션을 소장하고 있다.

유홍준 국립중앙박물관장과 시모네 베르데 우피치미술관장은 앞서 12일 열린 면담에서 MOU 체결 이후 향후 협력 방안에 대해 논의했다. 유 관장은 “우리 박물관은 미국 메트로폴리탄박물관, 런던 내셔널갤러리 등 세계적인 미술관들의 소장품을 소개하는 특별전을 매년 개최해 왔다”며 “보티첼리 등 우피치미술관의 걸작들을 한국에 소개할 수 있기를 희망한다”고 제안했다. 이에 시모네 관장은 “최근 한국 문화가 전 세계적으로 확산되며 상당한 영향력을 미치고 있다는 것을 잘 알고 있다”며 “한국에서 우피치미술관의 소장 작품들을 소개하고 싶다”고 말했다.

이날 협약식에는 우피치미술관을 방문한 이재명 대통령도 참석했다. 이 대통령은 방문 이후 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “높은 문화의 힘을 마주한다”며 “피렌체의 저력은 사실 인류를 매료시킨 문화의 힘에서 나온 것이 아니었을까”라는 소감을 밝혔다.

이어 “한 점 한 점의 그림이 수백 년의 시간을 지나 오늘의 우리와 만났다”며 “대한민국과 이탈리아가 쌓아갈 우정과 협력도 미래 세대에 영감과 울림을 전할 소중한 유산으로 남길 바란다”고 전했다.