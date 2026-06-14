호르무즈 봉쇄 이후 홍해 경유 운항 지속 해수부, 24시간 모니터링·안전정보 제공

[헤럴드경제=김선국 기자] 중동 정세 불안으로 호르무즈 해협 통항이 제한된 가운데 한국 유조선의 홍해 경유 원유 수송이 차질 없이 이어지고 있다.

해양수산부는 14일 오전 10시 기준 한국 유조선 1척이 홍해를 안전하게 통과해 국내로 원유를 운송 중이라고 밝혔다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 홍해를 통해 국내로 원유를 수송하는 한국 선박은 이번이 아홉 번째다.

해수부는 지난 4월 17일부터 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 뒤 홍해를 거쳐 국내로 향하는 우리 선박의 운항 현황을 공개하고 있다.

해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 해수부는 24시간 실시간 모니터링 체계를 가동하고 항해 안전정보를 제공했다. 또 해수부와 선사, 선박 간 실시간 소통 채널을 운영하며 선박과 선원의 안전을 지원했다고 설명했다.

최근 중동 지역 긴장이 이어지면서 국내 원유 수급 차질 우려도 제기되고 있지만 현재까지 우리 선박의 원유 수송은 정상적으로 이뤄지고 있다.

다만 해수부는 선박과 선원의 안전을 고려해 선사명과 선박명, 용선주 등 구체적인 정보는 공개하지 않았다.