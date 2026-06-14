뉴욕 남부연방지검장에 맥도널드 임명 의향 연방 법무장관 후보 블랜치도 변호인 출신

[헤럴드경제=김현경 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 연방 법무장관에 이어 월가를 관할하는 뉴욕 남부연방지검장도 자신의 형사 사건 변호인 출신 인사로 채울 것을 예고했다.

트럼프 대통령은 13일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “제임스 M. 맥도널드를 뉴욕 남부연방지검 검사장으로 임명할 의향을 발표하게 돼 기쁘다”며 “그가 우리나라를 위해 훌륭한 성과를 거둘 것이라고 확신한다”고 밝혔다.

이어 맥도널드는 하버드대 학부와 버지니아대 로스쿨을 졸업한 뒤 존 로버츠 연방 대법원장의 재판연구원, 뉴욕 남부연방지검 검사, 상품선물거래위원회(CFTC) 국장 등을 거쳐 현재 로펌 설리번 앤 크롬웰의 선임 파트너 변호사로 재직 중이라고 소개했다.

뉴욕 남부연방지검장은 미국 경제의 핵심인 월가를 관할해 금융 비리 단죄와 관련한 요직으로 꼽힌다. 연방 상원의 인준 표결을 거쳐야 하는 자리로, 트럼프 대통령이 현직인 제이 클레이턴 검사장을 최근 신임 국가정보국(DNI) 국장 후보로 지명하면서 공석이 됐다.

워싱턴포스트(WP)는 이번 인사에 대해 “연방 법무장관 후보로 지명된 토드 블랜치에 이어 트럼프 대통령이 자신의 형사 사건 변호인단 출신 인사를 요직에 중용하는 또 하나의 사례가 될 것”이라고 지적했다.

그러면서 맥도널드는 트럼프 대통령이 후보 시절 유죄 평결을 받은 성추문 입막음 돈 지급 관련 사건 항소심 당시 변호팀에 포함됐다고 설명했다.

앞서 연방 법무장관 후보로 지명된 블랜치는 입막음 돈 사건 1심 과정에서 트럼프 대통령의 변호인을 맡은 바 있다.