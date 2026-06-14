[헤럴드경제=김현경 기자] 2026 북중미 월드컵에서 우승을 노리는 브라질(국제축구연맹(FIFA) 랭킹 6위)과 다크호스로 떠오른 모로코(7위)가 첫 경기에서 무승부를 거뒀다.

북중미 월드컵 C조애 속한 브라질과 모로코는 14일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 조별리그 1차전에서 접전 끝에 1-1로 비겼다.

이번 대회 조별리그 중 유일하게 FIFA 랭킹 10위권 팀 간 경기에서 두 팀은 승점을 1점씩 나눠 갖게 됐다.

모로코는 경기 시작부터 브라질을 몰아붙인 뒤 전반 21분 이스마엘 사이바리가 선제골을 넣었다.

브라질은 전반 32분 비니시우스 주니오르가 동점 골에 성공했으나 추가 득점을 이루지는 못했다.

이날 경기는 월드컵 역대 5회 우승에 빛나는 브라질과 아프리카의 신흥 강호로 떠오른 모로코가 맞붙는 조별리그 빅매치로 주목을 끌었다. 지난 2022년 카타르 월드컵 당시 브라질은 8강전에서 패했지만, 모로코는 아프리카 역사상 최초로 4강에 진출한 바 있다.