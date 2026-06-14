라오스 체류 중 여행 서류 문의하다 덜미

[헤럴드경제=김현경 기자] 미국에서 2명을 살인하고 해외로 도주했던 한국 국적자가 8년 만에 체포돼 미국으로 인도됐다.

연합뉴스에 따르면 미국 연방수사국(FBI)과 캘리포니아주 샌타클래라 카운티·오렌지 카운티 검찰, 경찰 등은 2016년과 2018년 두 건의 살인을 저지른 혐의를 받는 한국 국적자 김명진(31) 씨를 라오스에서 체포해 미국으로 인도했다고 13일(현지시간) 밝혔다.

김 씨는 2016년 6월 27일 캘리포니아주 새너제이에서 한 남성에 대한 살인을 의뢰한 혐의를 받고 있다. 당시 그의 의뢰를 받은 청부살인범은 원래 표적이 아닌 다른 사람에게 총격을 가해 숨지게 했다.

김 씨는 또 2018년 9월 5일 캘리포니아주 웨스트민스터에서 돈 문제로 다투던 친구 크리스토퍼 김을 총으로 살해한 혐의도 받는다.

그는 이후 해외로 도피했으나 최근 라오스 체류 중 여행 서류를 문의하러 미국 대사관을 방문했다가 붙잡혔다.

미국과 라오스 사이에는 범죄인 인도 조약이 체결돼 있지 않지만, 미 국무부와 FBI 등은 라오스 정부와 협력해 김 씨의 신병을 확보했다.

이번 사례는 미국 수배자가 라오스에서 미국으로 범죄인 인도된 첫 사례라고 당국은 설명했다.

샌타클래라 카운티에서 기소된 김 씨는 재판을 받은 후 오렌지 카운티로 옮겨져 추가 기소될 것으로 보인다.