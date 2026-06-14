SNS서 “오바마 때 합의와 정반대…‘핵무기 차단 장벽’ 될 것” “합의 순조롭게 이행되길…쓰고 싶지 않은 최후의 대안도 보유”

[헤럴드경제=김현경 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란전쟁 종전 등을 위한 이란과의 합의가 14일(현지시간) 서명될 예정이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 13일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 이같이 말하며 “서명 직후 호르무즈 해협은 모두에게 개방된다”고 덧붙였다.

그는 미국 버락 오바마 행정부 시절인 2015년 타결했다가 자신의 집권 1기 때 무효화한 이란 핵합의(JCPOA)에 대해 “핵무기로 가는 쉽고, 아름답고, 순탄한 길”이었다고 비판한 뒤 “내가 이란과 맺을 합의는 정반대다. 핵무기 확보 차단 장벽이 될 것”이라고 주장했다.

이어 “사실 이란은 더 이상 핵무기를 원하지 않으며, 구매, 개발 또는 그 어떤 형태의 조달을 통해서도 핵무기를 보유하지 않을 것”이라며 “우리의 이란과의 관계는 이전 (미국) 행정부들이 맺었던 관계와는 많이 다르고 더 나을 것”이라고 강조했다.

그러면서 “오바마 행정부가 이란에 지급한 현금 17억달러를 포함한 수천억 달러와는 달리, 이번에는 돈이 오가지 않을 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “모든 상황이 안정된 적절한 시기에, 우리가 들어가서, 우리의 훌륭한 B-2 폭격기와 뛰어난 조종사들 덕분에 강력한 화강암 산맥 깊숙이 묻혀버린 ‘핵 먼지’(고농축우라늄)를 확보해, 이란에서든 미국에서든 희석 및 파괴할 것”이라고 밝혔다.

아울러 트럼프 대통령은 “이란 및 중동 전체와 협력하기를 고대한다. 이 과정이 빠르고, 쉽고, 순조롭게 진행되기를 바란다”며 “만약 그렇지 않다면, 우리는 다시 사용되길 결코 바라지 않는 최후의 대안을 가지고 있다”고 했다.

다만 이란과의 합의 서명 방식과 관련한 구체적인 사항은 언급하지 않았다.

이와 관련 악시오스는 미국과 이란이 중재국인 파키스탄, 카타르 측과 함께 14일 화상 회의를 열어 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 개방하고, 이란 핵 프로그램 관련 협상을 개시한다는 내용을 담은 양해각서(MOU)에 전자서명할 것으로 예상된다고 보도했다.