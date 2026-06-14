마요르카서 사제 인연, 월드컵선 적으로 李 “할말 없어. 그냥 상대일 뿐인데요”

[헤럴드경제=조용직 기자] 홍명보호 공격의 핵심 이강인(파리 생제르맹)이 멕시코의 하비에르 아기레 감독과 월드컵 무대에서 ‘사제대결’을 벌인다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일(이하 한국시간) 오전 10시 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 홈그라운드의 멕시코를 상대로 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

멕시코 대표팀을 이끄는 아기레 감독은 이강인의 스페인 라리가 마요르카 시절 은사로 국내 축구 팬들 사이에 잘 알려져 있다.

발렌시아 유소년팀에서 성장한 이강인은 2021년 8월 마요르카로 이적해 주전 공격수로 자리 잡았다. 2022년 3월 아기레 감독이 스페인 마요르카 지휘봉을 잡으면서 둘의 인연이 시작됐다. 아기레 감독은 이강인의 탈압박, 패스 능력을 높이 사 마요르카 전술의 핵심으로 활용했다.

“이강인은 우리 팀에서 가장 재능 있는 선수”, “항상 이강인에게 우리 팀에서 중요한 선수가 돼야 한다고 말해준다”는 아기레 감독의 깊은 신뢰 속에 이강인은 오프 더 볼 움직임과 수비 가담 능력까지 키우며 한 단계 더 성장했다. 2022-2023시즌 리그 36경기에 나서 6골 7도움을 올려 ‘커리어 하이’를 찍었다.

2023년 8월 ‘스타군단’ 파리 생제르맹(프랑스)으로 이적하면서 사제 인연은 끝났다. 하지만 서로 적으로 만나는 다른 형태의 인연은 이어지고 있다.

지난해 9월 미국 테네시주 내슈빌에서 열린 한국과 멕시코의 평가전(2-2 무)을 통해 이강인과 아기레 감독은 ‘적’으로 재회했다. 이 경기에서 이강인은 선발 출격해 후반 30분 오현규(베식타시)의 2-1 역전 골을 돕는 등 맹활약했다.

한국과 멕시코가 함께 북중미 월드컵 조별리그 A조로 묶이면서 이강인과 아기레 감독은 다시 한번 사제대결을 앞뒀다.

아기레 감독은 지난해 12월 열린 조추첨식에서 이강인을 “내 아들”이라고 부르면서 “강인이를 차 버리고 싶지만, 난 그를 매우 좋아한다”며 농담을 섞어 애정을 표현했다.

체코전 뒤 공동취재구역(믹스트존)에서 취재진과 만난 이강인은 아기레 감독과의 대결과 관련해 묻는 말에 “할 말 없는데요? 그냥 상대인데요 뭐”라고 말했다.

아기레 감독과 이강인 모두, 1차전에서는 좋은 흐름을 탔다. 멕시코는 12일 멕시코시티 스타디움에서 남아프리카공화국을 2-0으로 완파했고, 한국은 같은 날 과달라하라 스타디움에서 체코에 2-1 짜릿한 역전승을 거뒀다.