[헤럴드경제=조용직 기자] 국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 체코전 공식 관중수를 4만4985명으로 발표한 것과 관련해 관중 부풀리기가 아니라고 확인했다.

13일 AP통신에 따르면 FIFA는 관중 부풀리기 논란에 대해 복도에 서있었던 팬들이 있었다고 해명했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 남자 축구 대표팀은 지난 12일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 조별리그 A조 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀다. 4만5664명을 수용할 수 있는 이 경기장은 이날 관중석 중앙 구역을 비롯해 곳곳에 빈 자리가 많은 편이었다. 하지만 FIFA 발표 공식 관중수는 이보다 많은 4만4985명이었다.

이에 대해 FIFA 측은 “관중 수는 경기 중 특정 순간의 시각적인 좌석 점유율이 아니라, 티켓이 스캔돼 경기장 구역 내에 입장한 관객 수를 반영한 것”이라고 설명했다. FIFA는 “어제 과달라하라에서 열린 경기 중 티켓을 소지한 여러 팬이 경기 내내 지정된 좌석에 앉아 있기 보다는 복도에 서 있는 모습이 많았다는 점을 참고하라”고 덧붙였다.

AP통신은 “실제 경기 내내 복도와 매점 주변에 서 있는 팬들은 상당히 많았다”고 전했다.