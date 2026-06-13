[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] LIV 골프에서 복귀한 장유빈이 한국프로골프(KPGA) 투어 KPGA 클래식 위드 아임비타(총상금 7억원)에서 선두로 최종라운드를 맞게 됐다.

장유빈은 13일 제주도 서귀포의 사이프러스 골프 & 리조트 북서코스(파72)에서 변형 스테이블포드 방식으로 펼쳐진 대회 사흘째 경기에서 버디 7개에 보기 2개로 12점을 획득해 중간 합계 39점으로 공동 2위인 송민혁과 박은신을 5점 차로 앞섰다. 송민혁과 박은신은 각각 10점과 8점을 추가해 중간 합계 34점으로 공동 2위를 달렸다.

변형 스테이블포드 방식은 파는 0점, 버디는 2점, 이글은 5점, 앨버트로스는 8점을 주는 반면 보기는 -1점, 더블보기 이상은 모두 -3점으로 처리된다. 아무래도 공격적인 플레이를 펼치는 게 유리한 경기 방식이다.

장유빈은 이로써 지난 2024년 10월 백송홀딩스 아시아드CC 부산오픈 이후 1년 8개월 만에 우승에 도전하게 됐다.

장유빈은 경기 후 “변형 스테이블포드 방식 자체가 끝까지 알 수 없는 경기 방식이다. 누군가 이글이나 버디를 치면 점수 차이가 갑자기 확 좁아지는 느낌을 받을 수 있다”며 “선두이기 때문에 어떻게 보면 쫓기는 입장이다. 마음이 급해질 수 있고 긴장이 될 것 같지만 그럼에도 내일 최대한 차분하게 플레이하겠다. 정말 오랜만에 찾아온 우승 기회이기 때문에 이 기회를 놓치고 싶지 않다”고 말했다.

지난 주 LIV 골프 안달루시아를 마치고 이번 대회에 출전한 김민규는 이날 버디 8개에 보기 1개로 15점을 획득해 중간 합계 29점으로 순위를 공동 33위에서 6위로 끌어올렸다.

김민규는 “최종라운드에서는 핀을 공략할 때 보다 공격적으로 버디 기회를 만들고 싶다. 다른 선수들의 스코어에 신경 쓰기보다는 내 플레이에 집중해 최고의 경기를 펼친다면 충분히 기회가 있을 것이라고 생각한다. 가능하다면 이글도 하나 기록하고 싶다”고 말했다.