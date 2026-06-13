[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 국가대표를 거친 김민솔이 여자골프 내셔널 타이틀인 메르세데스-벤츠 한국여자오픈(총상금 15억원)에서 공동 선두에 올랐다.

김민솔은 13일 경기도 양주의 레이크우드CC 산길·숲길 코스(파71)에서 열린 대회 사흘째 경기에서 버디 4개에 보기 1개로 3언더파 68타를 쳐 중간 합계 3언더파 210타로 국가대표 후배인 양윤서(인천여고부설방통고)와 공동 선두를 이뤘다.

1번 홀(파5)서 1.5m 버디를 잡은 김민솔은 7, 8번 홀에서 연속 버디를 추가한 뒤 11번 홀(파5)에서 세번째 샷을 핀 70cm에 붙이며 ‘탭인 버디’로 연결시켜 단독 선두에 올랐다. 김민솔은 그러나 15번 홀(파4)서 3온 후 2.7m 거리의 파 퍼트를 놓쳐 공동 선두로 최종라운드를 맞게 됐다.

지난 4월 iM금융오픈서 시즌 첫 승을 거둔 김민솔은 이로써 올시즌 가장 먼저 시즌 2승 고지에 오를 발판을 마련했다. 김민솔은 경기 후 ““깃대 위치가 어려웠지만, 버디를 많이 기록해 만족스럽다”며 “오늘처럼 페어웨이를 지키고 퍼트가 잘 된다면 좋은 성적이 나올 것 같다”고 말했다.

2타 차 선두로 3라우드에 나선 양윤서는 15번 홀(파4)서 치명적인 트리플 보기를 범하는 악재 속에 1타를 잃어 공동 선두를 허용했다. 11번 홀까지 버디만 3개를 잡아내며 한 때 4타 차까지 달아났던 양윤서는 12, 14번 홀서 보기 2개를 범한 뒤 15번 홀서 볼을 물에 빠뜨리며 순식간에 3타를 잃었다. 양윤서는 그나마 마지막 18번 홀(파4)서 1.8m 버디를 잡아 공동 선두로 최종라운드를 맞게 됐다.

양윤서는 “15번 홀에서는 러프에 공이 묻혀 있었다. 공격적으로 샷을 했으나 두껍게 들어가서 볼이 페널티 구역에 들어갔다. 지나간 일이라 어쩔 수 없다고 생각했다. 18번 홀에서는 다행히 버디를 기록했다. 티샷과 두 번째 샷이 좋았다”고 말했다.

양윤서는 이어 ““아마추어 신분이라 잃을 것이 없다는 마음으로 플레이하겠다. 긴장을 받아들이고 챔피언 조 플레이를 경험으로 쌓겠다”며 “국가대표로서 한국여자오픈은 의미가 있는 내셔널 타이틀 대회다. 우승한다면 영광이지만 하고 싶다고 할 수 있는 것은 아니다. 최선을 다해 보겠다”고 덧붙였다.

최가빈과 빳차라쭈딴 콩끄라판(태국)은 나란히 중간 합계 이븐파 213타로 공동 3위다. 공동 선두인 김민별, 양윤서와 3타 차가 나지만 충분히 따라잡을 수 있는 격차다.

베테랑 신지애는 버디 4개에 보기 3개로 1타를 줄여 중간 합계 1오버파 214타로 김민선7, 전승희와 함께 공동 5위에 자리했다. 신지애는 2006년과 2008년, 두 차례나 이 대회에 정상에 오른 바 있다.