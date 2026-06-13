[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국의 한류 성공을 벤치마킹해 일본 정부가 추진해온 ‘쿨 재팬(Cool Japan)’이 존폐 위기에 처했다.

일본 교도통신과 연합뉴스에 따르면, 일본 정부가 자국 문화 수출을 목표로 만든 ‘쿨 재팬’ 기구가 폐지 대상으로 검토되고 있다.

교도통신 보도에 따르면 일본 정부는 일본 문화의 해외 진출을 목표로 자국 내 기업에 자금을 지원하는 관민 펀드인 쿨 재팬 기구의 통폐합을 검토할 예정으로 전해졌다. 이는 펀드로부터 자금을 투자받는 스타트업들의 실적이 부진해 적자가 누적됐기 때문이라고 교도통신은 설명했다.

쿨 재팬은 아베 신조 전 총리가 주도한 사업이며, 쿨 재팬 기구는 일본의 음식이나 애니메이션 같은 문화를 해외에 홍보하기 위해 2013년에 설치됐다. 한국의 한류 사업을 벤치마킹한 것으로도 알려져 있다.

회수할 수 없는 자본을 국가가 직접 지원해 민간투자를 유도하려 했지만, 출범 초기부터 수익을 올리지 못했다.

누적 적자가 2024회계연도(2024년 4월∼2025년 3월) 기준으로 383억엔(약 3600억원)에 달하는 것으로 알려졌다.

쿨 재팬 기구에 대한 정부의 출자액은 지난 3월 기준으로 1406억엔(약 1조3000억원)으로, 기구가 폐지될 경우 이 공적 자금을 회수할 수 있을지에 대한 의문도 제기되고 있다고 교도통신은 전했다.