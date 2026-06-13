13일 오전 국립산림과학원 홍릉숲길서 ‘구민 한마음 걷기의 날’ 개최 2002년 시작된 구민 건강 행사…이필형 구청장·최동민 당선인 함께 참석

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구는 13일 오전 국립산림과학원 홍릉숲길에서 ‘2026년 상반기 동대문구민 한마음 걷기의 날’을 개최했다.

동대문구체육회가 주최하고 동대문구가 후원한 이번 행사에는 구민 2500여 명이 참여해 홍릉숲길 약 2.5km 구간을 함께 걸으며 건강과 화합을 다졌다.

‘동대문구민 한마음 걷기의 날’은 2002년 시작된 구민 참여형 건강 증진 행사로, 올해 행사에는 민선8기 마지막 일정에 나선 이필형 동대문구청장과 최동민 민선9기 동대문구청장 당선인이 함께 참석해 구민들과 인사를 나눴다.

이날 행사는 줄넘기 시범 공연과 몸풀기 체조를 시작으로 걷기 행사, 축하 공연, 주민 장기자랑, 경품 추첨 등으로 진행됐다. 참가자들은 초여름의 홍릉숲길을 따라 가족, 친구, 이웃과 함께 걸으며 도심 속 자연을 즐겼다.

이필형 동대문구청장은 “한마음 걷기의 날은 구민 건강과 화합을 상징하는 뜻깊은 행사”라며 “앞으로도 구민들이 일상에서 건강과 여유를 누릴 수 있는 생활체육 문화를 이어가길 바란다”고 말했다.