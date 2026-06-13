한경협, 이탈리아경제인연합회 공동 비즈니스 라운드테이블 개최 페라리·탈레스 알레니아 스페이스·핀칸티에리 삼성·LS·효성·네이버까지 양국 산업계 수장 총출동

[헤럴드경제=박지영 기자] 한국경제인협회(한경협)는 12일(현지시간) 이탈리아 로마 웨스틴 엑셀시오르 호텔에서 이탈리아경제인연합회(Confindustria)와 공동으로 ‘한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블’을 개최했다고 밝혔다.

이재명 대통령의 이탈리아 국빈 방문을 계기로 열린 이번 행사에는 양국 정부 및 경제계 관계자 42명이 참석해 첨단산업과 에너지, 바이오 분야 협력 확대 방안을 논의했다.

양국은 AI, 반도체, 항공우주, 에너지 인프라 등 미래 성장 산업을 중심으로 협력 범위를 넓히고, 공동 연구개발과 글로벌 시장 진출 방안도 모색했다. 특히 제조업 강국인 이탈리아와 첨단 제조 역량을 갖춘 한국 간 시너지 창출 가능성에 관심이 집중됐다.

이번 회의는 지난 1월 조르자 멜로니 이탈리아 총리 방한 당시 논의된 경제협력 의제를 민간 차원으로 확대한 자리로 평가된다.

한국 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장, 최수연 네이버 대표, 성김 현대자동차 사장, 김동춘 LG화학 사장, 김종출 한국항공우주산업(KAI) 사장 등이 참석했다.

이탈리아 측에서는 안토니오 타야니 부총리 겸 외교부 장관을 비롯해 핀칸티에리, 탈레스 알레니아 스페이스 이탈리아, 스파클, 에니라이브, 페라리, 키코 밀라노 등 주요 기업 경영진이 자리했다.

류진 한경협 회장은 기조연설에서 “원천기술 강국인 이탈리아와 첨단 제조 역량을 갖춘 한국은 상호 보완성이 큰 파트너”라며 “올해 두 차례 정상 교류와 특별 전략적 동반자 관계 격상을 계기로 경제협력이 새로운 국면을 맞고 있다”고 말했다. 이어 AI와 재생에너지, 항공우주 등 첨단산업 전반으로 협력을 확대해 나가자고 제안했다.

조르조 마르시아이 이탈리아경제인연합회(Confindustria) 부회장은 한국의 기업가정신과 이탈리아의 가족기업 문화 간 공통점을 강조하며, 양국 경제계가 함께 첨단산업 발전의 장기적인 비전을 만들어 갈 것을 제안했다.

회의는 전략·첨단산업, 에너지·인프라, 미래유망산업 등 3개 세션으로 진행됐다. 전략·첨단산업 세션에서는 삼성전자, 현대차, 네이버, KAI 등이 참여해 반도체와 AI, 방산 분야 협력 방안을 논의했다. KAI는 탈레스 알레니아 스페이스 이탈리아와의 협력을 통해 위성 기술 공동 개발 및 글로벌 위성 시장 진출 계획을 공유했으며, 수리온 헬기 핵심 부품 국산화를 위한 기술 협력도 추진 중이라고 밝혔다.

에너지·인프라 분야에서는 유럽의 친환경 에너지 전환과 전력망 현대화 수요에 대응한 협력 방안이 논의됐다. LS는 이탈리아 국영 송전회사 테르나의 전력망 사업 수주 경험을 바탕으로 현지 연구개발(R&D) 거점을 중심으로 유럽 에너지 시장 공략을 강화하겠다고 밝혔다. HD건설기계는 최근 이탈리아 정부의 제도 개선으로 한국산 건설장비의 현지 진출 환경이 개선됐다며 스마트 건설장비 공급 확대 의지를 나타냈다.

바이오·라이프스타일 분야에서는 생산거점 구축과 기술 협력 사례가 소개됐다. 바이오 스타트업 큐어버스는 이탈리아 제약사 안젤리니 파마와의 3억6000만달러 규모 기술수출 성과를 공유하며 신약 개발 협력 확대 가능성을 제시했다. 코스맥스는 이탈리아 ODM 기업 케미노바 인수를 기반으로 현지 생산 체계를 강화해 K-뷰티의 유럽 시장 확대를 추진하겠다고 밝혔다.

한편 이재용 삼성전자 회장은 행사 시작 전 기자들과 만나 ‘외국에서 한국 제조업 기술에 대한 관심이 커지는데 체감이 되나’라는 질문에 “저희가 더 열심히 해야죠”라고 답했다.

존 엘칸 페라리 회장과의 인연에 대한 질문에는 “저희가 디스플레이 납품을 한다”면서 “(엘칸 회장은) 페라리뿐 아니라 스텔란티스의 회장이기도 한데, 스텔란티스와 삼성 SDI가 배터리 합작 공장도 같이 짓고 있다”고 언급했다.