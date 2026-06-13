당초 ‘조별리그 아웃’ 예상 사전캠프 평가전서 다친 배준호도 회복 순조

[헤럴드경제=정윤희 기자] 지난 12일 체코와의 2026 북중미 월드컵 첫판을 짜릿한 역전승으로 장식한 월드컵 대표팀에 희소식이 날아들었다. 부상자 명단에 올랐던 센터백 김태현(가시마)이 당초 예상보다 일찍 그라운드에 복귀할 것으로 보인다.

13일(이하 한국시간) 연합뉴스와 한국 축구대표팀에 따르면 체코전 이틀 전 훈련에서 발목을 다친 김태현이 이르면 당장 멕시코와 2차전부터 출전 가능한 것으로 전해졌다.

당초에는 현지 병원에서 받은 자기공명영상(MRI) 검사에서 인대 파열이 확인돼 ‘조별리그 아웃’ 가능성이 거론됐었다.

김태현은 지난 10일 훈련장에서 론도(패스 훈련)를 하다가 넘어졌다. 그다음 날 대표팀 관계자는 “(김태현은) 조별리그 출전이 어려울 수 있는 상황”이라고 전했다.

하지만 13일 취재진과 만난 대표팀 수석주치의 송준섭 박사는 “처음 MRI 검사에서 인대가 찢어진 건 확인했는데 정확한 정도를 판독할 수 있는 화질이 나오지 않았다”며 “출혈량에 초점을 맞춰 24시간 후 부기 정도를 체크해보니 일반적인 염좌 수준으로 평가됐다. 그래서 이번 월드컵은 문제없다고 코치진에 말씀드렸다”고 설명했다.

김태현이 복귀하면 홍명보호는 스리백 수비라인 운용의 다양성을 다시 확보하게 된다.

대표팀의 왼발잡이 스토퍼는 이기혁(강원)과 김태현 둘뿐이다.

미국 유타주 솔트레이크시티 사전캠프에서 치러진 트리니다드토바고와 평가전에서 거친 태클에 발목을 다친 배준호도 순조롭게 회복하고 있다.

송 박사는 “염좌 그레이드가 높다”면서도 “다친 지 벌써 2주 가까이 됐는데 회복 단계에 있다”고 밝혔다.

두 선수 모두 조별리그 2차전이나 3차전쯤 복귀가 가능할 것으로 의무팀은 전망하고 있다.

전날 체코에 2-1 역전승을 거두며 32강 토너먼트 진출의 5부 능선을 넘은 홍명보호는 이날 오전 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 회복훈련을 진행했다.

체코전 풀타임을 뛰었거나 긴 시간을 소화한 선수들은 그라운드를 몇분간 돌고서 실내 훈련장으로 들어갔다.

벤치를 지켰거나 긴 시간을 소화하지 않은 황희찬(울버햄프턴), 조규성(미트윌란), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 양현준(셀틱), 엄지성(스완지시티) 등 13명은 가벼운 컨디셔닝 훈련에 이어 골대 두 개를 좁게 세워놓고 미니게임을 했다.

조별리그 A조 2위에 자리한 한국은 전날 남아프리카공화국을 2-0으로 격파한 멕시코를 상대로 19일 오전 10시 과달라하라 스타디움에서 2차전을 치른다. 여기서 승리한다면, 유리한 32강 대진을 확보하는 조 1위 자리를 눈앞에 두게 된다.