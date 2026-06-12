김현주 HSAD AI전략팀장 인터뷰 광고특화 AI 브랜드 에이전트 개발 “최소 한달 시장 조사, 2주 만에 끝” “노하우 지식화해 AI에 학습 반영”

“인공지능 전환(AX)을 시작할 때 ‘우리 회사가 챗GPT가 아닌 사내 에이전트를 써야 하는 이유’를 가장 고민했습니다.”

LG그룹의 광고 계열사 HS애드(AD)의 AI 전략팀은 본격적인 AX에 앞서 ‘우리 AI는 챗GPT와 무엇이 다른가?’를 먼저 고민했다. 그 결과로 ‘감’과 ‘경험’이 중요한 광고업에 특화된 AI 에이전트 플랫폼 ‘브랜드 에이전트’를 개발했다.

지난 9일 LG그룹의 광고 기업 HSAD의 김현주 AI 전략팀장은 헤럴드경제와 만나 “단순히 외부 AI 도구를 연결해 결과물을 자동 생성해 주는 방식은 챗GPT와 차별화되지 않는다고 생각했다”며 “광고 전문가의 경험에 기반한 회사인만큼, 그들의 가진 암묵지, 즉 두뇌를 AI에 형식지 형태로 이식하는 것이 중요하다고 봤다”고 개발 배경을 설명했다.

김 팀장은 브랜드 에이전트의 가장 큰 경쟁력으로 ‘소비자의 AI 발화 데이터’를 직접 수집해 학습했단 점을 꼽았다. 김 팀장은 “생성형 AI 시대 소비자들은 챗GPT 같은 AI 검색창에 자신의 진짜 의견을 발화한다고 생각했다”며 “특정 브랜드에 대해 약 250명의 패널이 AI 챗봇과 30분간 자유롭게 대화하도록 유도한 뒤, 이들이 발화한 데이터를 수집해 AI를 학습시켰다”고 했다.

김 팀장은 이 덕분에 광고 기획 현장의 효율성이 큰 폭으로 개선됐다고 설명했다. 그는 “소비자의 구매 의도를 깊이 있게 파악하게 됐고 경쟁사를 포함한 전체 시장에 대한 수요까지 확인할 수 있었다”며 “기존에는 자료를 수집하고자 외부 조사 회사에 의뢰하면 분석 보고서를 받기까지 최소 한 달이 걸렸지만, 이제는 2주면 충분하다”고 했다.

해당 에이전트는 이용자가 원하는 분위기에 맞춘 예시 광고 카피·이미지까지 제작해 준다. 김 팀장은 “광고인의 전문성을 최대한 반영하고자 카피 자체를 기계적으로 학습시키는 대신, 광고인의 노하우를 지식화해 AI에 학습하고 있다”며 “LG전자를 오래 담당한 카피라이터가 인터뷰한 문장을 수집해 지식 자체를 이식하는 식”이라고 했다.

아울러 HSAD는 임직원이 맞춤형 AI 에이전트를 제작할 수 있는 ‘업무 지원 에이전트’ 기능도 마련했다. 코딩이 익숙지 않은 광고업 임직원을 대상으로 하는 만큼, 코딩을 필요로 하지 않는 ‘노코드’ 시스템으로 개발한 것이 특징이다. 자연어로 지시 사항을 입력하면, 약 10분 만에 AI 에이전트가 탄생한다. 김 팀장은 “공개 첫 달 만에 직원들이 제작한 에이전트가 800개를 돌파했고, 한 달간 사용된 토큰량만 5억개에 달한다”고 밝혔다.

이 같은 HSAD의 AX는 데이터이쿠의 AI 플랫폼을 활용해 진전되고 있다. 김 팀장은 데이터이쿠를 선택한 이유로 ‘비정형 데이터 분석’과 ‘기술 불종속’ 경쟁력을 꼽았다. 그는 “광고회사 특성상 비정형 텍스트 데이터를 가공하는 환경이 필수적인데, 데이터이쿠가 관련 환경을 보유했을 뿐만 아니라 에이전트 제작까지 가능해 매력적이었다”며 “시스템을 직접 개발하는 대신, 변화에 유연한 데이터이쿠 플랫폼을 활용해 기술 종속을 피하고 운영 효율을 높였다”고 했다. 차민주 기자