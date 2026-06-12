‘역대 최대’ 글로벌 보험 컨퍼런스 성료

국내 최대 글로벌 보험 국제 행사인 ‘제3회 코리아 인터내셔널 인슈어런스 컨퍼런스(KIIC·사진)’가 역대 최대 규모로 성황리에 막을 내렸다.

삼성화재는 10~11일 이틀간 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 KIIC 2026에 리드스폰서로 참여했다고 12일 밝혔다.

KIIC는 국내 손해보험 시장의 국제 경쟁력을 높이고 해외 보험업계와의 교류를 확대하기 위해 마련된 국제 행사다. 올해는 ‘변화하는 리스크 환경 속 손해보험의 역할’을 주제로 미래 보험산업의 방향성을 집중적으로 논의했다.

이문화 삼성화재 사장은 “KIIC는 국내 보험산업과 세계 시장을 연결하는 대표 플랫폼으로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 국내외 보험업계와 미래 산업 간 협력을 확대해 대한민국 보험산업의 국제 경쟁력을 높이는 데 이바지하겠다”고 말했다. 이번 행사에는 전 세계 27개국, 175개사에서 1300여 명의 보험 전문가가 참석해 역대 최대 규모를 기록했다.

박성준 기자