B2B·B2C 제품, 카페·베이커리 공급 저지밀크콘·푸딩·아이스크림 출시

서울우유협동조합이 국산 저지우유(Jersey Milk·제품군 사진)를 앞세워 프리미엄 디저트 시장 공략에 속도를 내고 있다. 저지우유는 영국 해협의 저지섬에서 자란 저지소 품종에서 생산한 우유다.

서울우유는 2018년 국내 최초로 저지우유 제품을 출시했다. 현재 국내 최대 규모의 저지 전용 목장에서 100% 국산 저지우유를 생산·집유하고 있다.

B2B 시장부터 공략했다. 서울우유는 지난 5월부터 프랜차이즈 카페·베이커리 등을 대상으로 B2B 전용 제품 ‘저지밀크 소프트믹스(1ℓ)’ 공급을 시작했다. 진한 풍미와 쫀득하고 묵직한 질감의 프리미엄 아이스크림을 찾는 소비자가 늘면서 유지방 10% 이상의 고함량 소프트 아이스크림 믹스 수요가 늘었다는 판단에서다.

B2C 제품 출시도 꾸준하다. 지난해 9월 국산 저지우유 58%·유지방 9%의 프리미엄 아이스크림 ‘저지밀크콘’을 출시했다. 서울우유 버터를 사용해 진하고 고소한 원유의 맛을 그대로 살린 제품이다. 같은 해 10월에는 국산 저지우유 83%를 함유한 ‘저지밀크푸딩’을 선보였다. 올해 4월에는 국산 저지원유 50%를 함유한 대용량 컵 타입 ‘저지밀크 아이스크림(474㎖)’을 추가했다. 강승연 기자