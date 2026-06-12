15~30일 배달·택배비 지원 강화 울산페이 결제에 최대 18% 적립

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 지역 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 배달비와 택배비를 지원하는 ‘울산페달·울산몰 소비진작 행사’를 15일부터 30일까지 시행한다.

이 기간에 울산페달과 울산몰에서 1만5000원 이상 결제하면 울산페달 3000원, 울산몰 5000원의 배달·택배비 지원 쿠폰을 지급한다. 또 울산페이로 결제하면 최대 18% 적립금 혜택을 준다.

이와 함께 가맹점 확대를 통한 기반 경쟁력 강화를 위해 ‘가맹점 지인 추천 행사’도 병행한다. 기존 가맹점의 추천으로 신규 가맹점이 입점할 경우 기존·신규 가맹점 모두에게 2주간 주문 시 5000원 할인쿠폰을 지원한다.

울산시는 이를 통해 신규 가맹점의 초기 매출 확보와 안정적인 정착에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

아울러 울산페달에 입점 중인 티엠티(TMT)피자 및 꾸브라꼬 숯불치킨 쿠폰 행사도 오는 30일까지 진행한다. 티엠티(TMT)피자는 1만900원 이상 결제 시 4000원 쿠폰을, 꾸브라꼬 숯불치킨은 2만1000원 이상 결제 시 3500원 쿠폰을 무제한으로 제공한다.

울산페달·울산몰 입점을 원하는 사업주는 울산페이 앱 내 ‘가맹점 신청’ 바로가기를 통해 신청하면 된다. 자격 및 입점절차 등 자세한 내용은 울산페달 고객센터(☎1544-9228) 또는 울산몰 고객센터(☎1544-9266), 울산페이 앱에서 확인할 수 있다.