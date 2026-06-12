철도산업 공급망 경쟁력 강화 협력사 동반성장 방안 모색 “상생협력 문화를 지속 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대로템은 지난 11일 경남 창원특례시에 있는 창원공장에서 ‘2026 현대로템 레일솔루션 상생협력 컨퍼런스’를 열고 협력사의 금융지원과 해외 동반 진출을 확대하는 추진 전략을 공개했다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 협력사와의 지속가능한 성장 기반을 강화하고 혁신적인 철도산업 생태계를 조성하기 위해 마련됐다는 게 회사 측의 설명이다. 이날 행사에는 지역구 의원과 50개 협력사 관계자, 현대로템 임직원 등이 참석했다.

허성무 더불어민주당 국회의원은 “차량 한 편에 들어가는 수천개의 부품 하나하나에 협력기업의 기술과 땀이 배어 있다”며 “앞으로 추진될 KTX-I 대폐차 사업이 국내 기술과 부품 생태계를 지키고 키우는 방향으로 추진되도록 하고, 입찰제도 개선과 철도산업 지원 입법을 상임위에서 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.

김종양 국민의힘 국회의원은 “나무는 혼자서 숲을 이루지 못한다는데 현대로템과 협력사들은 함께 숲을 이루고 있다”며 “K-철도의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이용배 현대로템 대표이사 사장은 환영사를 통해 “현대로템과 협력사는 최근 고속철 최초 해외 수출에 이어 베트남 메트로 시장 진출이라는 값진 결실을 맺었다”며 “글로벌 철도 강국으로 자리매김하기 위해서는 모든 철도산업 구성원들이 하나의 운명 공동체로 결속해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “이번 컨퍼런스는 대한민국 철도 생태계의 경쟁력을 한 단계 끌어올리고 협력사와 함께 실천할 상생혁신 전략을 공개하는 자리”라고 덧붙였다.

현대로템은 국내 철도 생태계의 선순환을 위해 자금지원을 확대한다. 기존 700억원 수준이던 동반성장펀드의 자금 규모를 올해 총 1500억원까지 두 배 이상 증액해 협력사의 금리 감면을 지원한다.

아울러 신한은행 및 수출입은행과 함께 상생금융협약을 체결하고 무역금융과 보증, 우대금리를 지원해 글로벌 시장 진출에 힘을 보탠다. 과거 연평균 280억원 수준이던 연구개발 투자 금액은 860억원까지 대폭 늘려 국내 내수 시장 활성화 기반을 마련한다.

협력사의 글로벌 기술 경쟁력 확보에도 힘쓰고 있다. 현대로템은 호주 퀸즐랜드 전동차 공급사업에서 기계설비 구축, 미국 LA메트로 사업에서는 전장품을 현지화하며 협력사와 해외 시장에 동반진출 했다. 현대로템은 1996년 동력집중식 고속차량 개발부터 현재까지 협력사와의 기술 협력을 통해 고속차량 제작 전문성을 확보하고 있으며 향후 예정돼 있는 해외사업에서도 협력사와 함께 글로벌 성장을 이루도록 적극 지원한다는 계획이다.

이 외에도 현대로템 전문 기술교육원을 통한 협력사 임직원 교육을 확대 운영한다. 기술교육원에서는 품질과 생산, 설계 등 직무 분야부터 인공지능(AI) 활용과 업무자동화 등 급변하는 산업 현장에서 요구되는 맞춤형 교육을 제공해 협력사의 기술역량과 직무 전문성 향상을 지원한다. 올해 6500명 이상의 협력사 임직원에게 교육할 예정이다.

협력사의 기술 보호 강화에도 집중한다. 협력사의 보안체계 구축을 위한 보안 라이선스를 무상으로 지원하는 것은 물론 자체 기술보안진단과 개선 대책을 제공하는 전문 컨설팅을 지원한다.

현대로템 관계자는 “협력사는 현대로템의 중요한 동반자이자 철도산업 경쟁력의 핵심축”이라며 “앞으로도 협력사와의 상생협력 문화를 지속해서 확대해 K-철도가 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

한편, 현대로템은 앞서 지난 3월에도 경남 창원특례시 창원공장에서 ‘2026 현대로템 디펜스 상생협력 컨퍼런스’를 열고 협력사의 부품 국산화와 미래 첨단무기 연구개발을 지원하는 K-방산 상생협력 추진 전략을 공개한 바 있다.