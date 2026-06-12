딩가동 6개소·청소년문화예술창작센터 활발한 운영… 제2센터 연내 개소 청소년 정책 5개년 기본계획 수립 추진… 내년 4월 중장기 청사진 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 청소년의 건강한 성장과 행복한 미래를 지원하기 위해 청소년 친화 환경 조성과 정책 기반 강화에 나서고 있다.

구는 청소년의 성장 단계와 수요를 반영해 놀이·문화·복지·보호·참여 분야의 다양한 정책을 추진하고 있다. 청소년 커뮤니티공간 ‘딩가동’과 청소년문화예술창작센터, 청소년독서실 운영을 통해 문화·여가·학습 공간을 제공하고 있으며, 학교밖청소년지원센터(꿈드림)와 청소년상담복지센터를 통해 위기청소년 지원과 상담 서비스도 운영하고 있다.

경제적 어려움을 겪는 청소년 지원과 청소년 유해환경 개선, 청소년참여위원회 운영 등을 통해 청소년 복지와 정책 참여 기회 확대에도 힘쓰고 있다.

청소년을 위한 공간 확충도 지속하고 있다. 구는 청소년 커뮤니티공간 ‘딩가동’을 현재 6개소 운영하고 있으며, 5월 말 기준 누적 이용자 수가 25만 명에 이르는 등 청소년들의 소통과 여가, 문화활동을 지원하는 공간으로 자리매김하고 있다. 지난 3월에는 중화2동에 6호점을 개소해 보다 많은 청소년들이 가까운 곳에서 시설을 이용할 수 있도록 했다.

청소년 문화예술 활동 지원도 확대하고 있다. 구는 2024년 10월 면목7동복합청사에 청소년문화예술창작센터를 개관해 운영하고 있으며, 5월 말 기준 누적 이용자 수가 2만4000명으로 청소년들의 문화예술 활동과 진로 탐색, 동아리 활동 등 을 지원하는 공간으로 활용되고 있다.

아울러 올해 11월에는 묵1동 에이트플레이스 청년주택 내 ‘제2중랑청소년문화예술창작센터(가칭)’를 개소할 예정이다.

구는 변화하는 사회환경과 청소년 정책 수요에 보다 체계적으로 대응하기 위해 ‘2026년 청소년 정책 종합계획’을 수립, 오는 10월 전문 연구용역 계약을 체결해 지역 청소년 정책 전반에 대한 진단과 정책 컨설팅을 실시할 예정이다. 이를 바탕으로 2027년 4월까지 ‘중랑구 청소년정책 5개년 기본계획’을 수립해 중장기 정책 방향과 핵심 추진 전략을 마련할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “청소년이 꿈을 키우고 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만드는 것은 지역사회의 중요한 역할”이라며 “앞으로도 청소년의 목소리를 적극 반영하고 문화·교육·복지 분야의 지원을 확대해 청소년이 행복하게 성장할 수 있는 중랑을 만들어 가겠다”고 말했다.