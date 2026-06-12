신왕다 고객사 불공정행위 조사도 철회 전망 “기술 혁신에 대한 보상 원칙 확인”

[헤럴드경제=권제인 기자] LG에너지솔루션이 중국 배터리 제조사 신왕다와 특허 관련 법적 분쟁을 매듭 지었다. 특허 소송에서 연이어 승소한 데 이어 라이선스 계약을 체결함으로써 2년간의 분쟁에 마침표를 찍었다.

LG에너지솔루션과 파나소닉의 특허 라이선스를 대리하는 특허관리 전문기업 튤립 이노베이션과 신왕다는 11일 공동 보도자료를 통해 “라이선스 계약을 체결함에 따라 양측은 독일, 중국, 한국에서 진행 중인 법적 절차를 철회한다”며 “신왕다 및 신왕다 고객과 관련된 LG에너지솔루션과 파나소닉 에너지의 배터리 기술에 관한 모든 쟁점을 해결하게 된다”고 밝혔다.

이에 따라 LG에너지솔루션이 한국에서 신왕다의 배터리를 탑재한 볼보코리아 EX30, 르노 그랑콜레오스 등의 차량을 상대로 제기한 불공정무역행위 조사 개시 등 조치도 모두 철회될 전망이다.

신왕다는 1997년 설립된 중국의 리튬이온 배터리 전문 기업으로, 최근 시장조사업체 SNE리서치 기준 전기차 배터리 분야에서 글로벌 점유율 10위권을 기록하고 있다.

양측은 “모든 조건은 기밀로 유지된다”며 구체적인 라이선스 계약 내용은 공개하지 않았다.

이번 합의는 LG에너지솔루션이 신왕다를 상대로 거둔 특허전의 승리로 받아들여진다. LG에너지솔루션은 앞서 신왕다 등 후발주자들이 정당한 계약 없이 당사의 전략 기술을 무분별하게 사용하고 있다며 소송을 제기한 뒤, 승소한 바 있다.

LG에너지솔루션은 신왕다가 ‘전극조립체 구조 특허’(EP 2378595 B1) 등 다수의 전략 특허를 침해했다며 소송을 냈고, 지난해 독일 법원에서 해당 기술이 적용된 배터리의 판매 금지, 잔여 배터리의 회수 및 폐기, 손해배상 조치 등 판결을 끌어냈다. 다른 유럽 특허 2건에 대해서도 독일 법원으로부터 판매 금지 명령을 이끌어내는 등 3번에 걸쳐 승소했다.

LG에너지솔루션과 튤립 이노베이션은 이번 계약에 그치지 않고 앞으로도 글로벌 배터리 시장에서 특허 라이선스 협상을 지속 확대하는 한편, 기술 침해 행위에 대해서는 특허 침해 소송 등 강경한 대응을 이어간다는 방침이다. 올해 3월 말 기준 LG에너지솔루션은 등록 기준 5만6453건, 출원 기준 9만7752건에 달하는 세계 최대 규모의 배터리 특허를 보유하고 있다.

LG에너지솔루션은 “이번 계약은 기술 혁신에 헌신해 온 기업이 정당한 보상을 받아야 한다는 원칙을 확인한 사례”라며 “LG에너지솔루션은 배터리 산업의 성장을 이끌어온 ‘오리지널 이노베이터(Original Innovator)’로서 모든 기업들이 공정하게 경쟁할 수 있는 건강한 산업 생태계를 조성하는 데 앞장서 나가겠다”고 밝혔다.