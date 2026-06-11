6월 17일 한국외식업중앙회 강남지회와 거리 홍보…손 씻기·보관온도 준수 등 5대 수칙 집중 안내 6~9월 집단급식소 등 53개소 맞춤형 진단…외식업소 종사자 위생교육 7회 실시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 오는 6월 17일 오전 9시부터 10시까지 선릉역 일대에서 한국외식업중앙회 강남지회와 함께 여름철 식중독 예방 캠페인을 실시한다.

이번 캠페인은 예년보다 일찍 찾아온 더위로 식중독 발생 위험이 높아지는 가운데, 본격적인 여름철에 앞서 구민과 음식점 영업자의 위생 의식을 높이고 식중독 사고를 예방하기 위해 마련됐다. 강남구 관계자와 한국외식업중앙회 강남지회 회원 등 15여 명이 참여한다.

참가자들은 선정릉 일대에서 선릉역까지 거리 캠페인을 펼친 뒤 유동인구가 많은 선릉역 주변과 골목 상권을 돌며 음식점 영업자와 구민에게 식중독 예방수칙을 안내한다.

현장에서는 ▷손 씻기 ▷보관온도 지키기 ▷조리도구 구분 사용 ▷충분히 가열하기 ▷세척·소독하기 등 일상과 조리 현장에서 쉽게 실천할 수 있는 5대 수칙을 집중 홍보하고 관련 홍보물품도 배부한다.

구는 이번 캠페인을 시작으로 여름철 식품안전 관리를 현장 중심으로 강화한다. 6월부터 9월까지 위생전문기관과 함께 집단급식소와 식품접객업소를 대상으로 맞춤형 식중독 예방진단과 위생교육을 진행한다. 단순 점검에 그치지 않고 업소별 취약 요인을 찾아 개선 방법까지 제시할 계획이다.

식중독 예방진단은 모두 53곳에서 실시한다. 관내 집단급식소 440곳 가운데 위생불량 신고 이력과 업종·규모 등을 고려해 50곳을 선정, 개인위생과 조리·보관 공정을 살핀다. 측정 장비를 활용해 조리도구와 시설의 오염도를 확인한 뒤 결과와 개선 방법을 안내하며, 미흡한 업소는 다시 방문해 시정 여부를 점검한다. 최근 5년 안에 식중독이 발생한 3곳에는 식재료 검수부터 보관, 전처리, 조리, 배식까지 전 과정을 살피는 집중 진단을 실시한다.

또, 집단급식소와 식품접객업소 1만7069곳의 종사자를 대상으로 한 위생교육도 7차례 마련한다. 실제 식중독 발생 사례를 중심으로 계절·시설별 위생관리 방법을 교육하고, 현장 진단에서 반복적으로 확인된 주요 미흡 사항과 개선 요령을 공유할 예정이다.

조성명 강남구청장은 “식중독은 작은 부주의가 많은 사람의 건강을 위협하는 사고로 이어질 수 있어 사전 예방이 무엇보다 중요하다”며 “캠페인과 현장 진단, 맞춤형 교육을 연계해 음식점과 집단급식소의 위생관리 수준을 높이고, 구민이 안심하고 먹을 수 있는 안전한 외식환경을 만들겠다”고 말했다.