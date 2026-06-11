기후부 협약 17개사 참여…필터 교체 등 관리 서비스도 무상 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이는 기후에너지환경부와 함께하는 ‘환경보건취약계층 실내환경 개선 업무협약’에 참여했다고 11일 밝혔다.

이 사업은 기후부와 한국환경산업기술원, 사회복지공동모금회, 민간 기업이 함께 환경유해인자에 취약한 계층의 생활환경 개선을 지원하는 사회공헌 사업이다. 올해 협약에는 코웨이를 비롯해 17개사가 참여했다.

코웨이는 2018년부터 9년 연속 이 사업에 참여하고 있다. 실내 공기질 개선이 필요한 취약계층에 공기청정기를 지원하고 필터 교체 등 관리 서비스를 무상으로 제공하는 방식이다. 코웨이가 올해까지 지원한 공기청정기는 누적 147대다.

코웨이는 취약계층 실내환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 2024년 환경부 장관 표창을 받았다. 지난해에도 같은 사업을 통해 공기청정기 지원과 2년간의 관리 서비스를 제공한다고 밝힌 바 있다.

코웨이는 실내환경 개선 사업 외에도 정부 및 지자체와 함께 생활환경 개선 사업을 이어가고 있다. 2015년부터는 지하수 오염지역 주민을 대상으로 한 ‘안심지하수 지원사업’ 등을 통해 정수기를 지원하고 있다.

코웨이 관계자는 “환경보건취약계층이 건강하고 쾌적한 실내환경에서 생활할 수 있도록 지원하는 것은 기업의 중요한 사회적 책임 중 하나”라며 “앞으로도 다양한 기관과 협력해 지역사회 환경복지 향상에 기여하겠다”고 말했다.