입시 전문가 7명 참여 대입 전망부터 전형별 지원 전략까지 완벽 분석

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 온라인 교육 플랫폼 ‘강남인강’을 통해 ‘2027학년도 대입 수시 전략 설명회’를 무료로 공개한다.

콘텐츠는 이달 12일부터 강남인강 홈페이지와 유튜브 채널에 순차적으로 게시된다.

이번 설명회는 수험생과 학부모가 복잡한 수시 전형을 보다 정확히 이해하고, 자신에게 맞는 지원 전략을 세울 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 입시 정보 접근성의 차이가 곧 준비 격차로 이어질 수 있는 만큼, 강남구는 누구나 볼 수 있는 온라인 콘텐츠로 제공한다.

설명회에는 입시 전문가 7명이 참여한다. 이만기 강사는 ‘2027 대입 전망과 로드맵’을 주제로 수시 흐름과 준비 방향을 짚는다. 임성호 강사는 ‘수시 합격선 예측 및 전략’을 통해 지원 판단에 필요한 핵심 기준을 제시한다.

전형별 맞춤 전략도 다룬다. 오재성 강사는 주요 대학 학생부종합전형 지원 전략을 분석하고, 이치우 강사는 중위권 수험생을 위한 현실적인 수시 지원 전략을 설명한다. 이용언 강사는 사회통합전형인 기회균형 지원 전략을, 이유나 강사는 학생부종합전형의 특징과 면접 준비 방법을 안내한다. 윤한울 강사는 의학계열 수시 전형 변화와 지원 전략을 제시한다.

조성명 강남구청장은 “복잡하고 빠르게 변화하는 대입 환경에서 정확한 정보는 수험생과 학부모에게 가장 필요한 길잡이”라며 “강남인강을 통해 누구나 차별 없이 양질의 입시 정보를 접하고, 자신의 상황에 맞는 전략을 세울 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.