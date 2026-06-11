경기권 스타트업 대상 AX 전략 공유 AI·데이터·클라우드 전환 사례 소개

KT는 경기창조경제혁신센터, 아마존웹서비스(AWS), 데이터브릭스 코리아(Databricks Korea), KT클라우드 등과 함께 경기권 스타트업의 인공지능 전환(AX) 지원을 위한 행사를 개최했다고 11일 밝혔다.

KT는 지난 10일 경기도 성남시 ‘판교창업존’에서 진행된 ‘KT AX Immersion Day 2026 경기’를 개최했다. 이는 경기권에 소재한 IT·게임·미디어 분야 스타트업을 대상으로 AI와 클라우드를 기반으로 한 AX(AI Transformation) 전략과 실질적인 업무 혁신 방안을 공유하기 위한 행사다.

AWS, 데이터브릭스 등 참가 기업은 AI 에이전트, 데이터 기반 의사결정, 클라우드 전환 사례 등을 공유하며 스타트업이 자사 상황에 맞는 AI·클라우드 활용 전략을 구체화할 수 있도록 도왔다.

AWS는 ‘AI Agent on AWS’를 주제로, 사용자의 요청을 이해하고 필요한 작업을 자율적으로 수행하는 AI 에이전트 기술을 활용한 업무 혁신 방안을 소개했다. 이어 ‘AI 엔지니어링 3.0: 하네스가 만드는 새로운 빌드 패러다임’ 세션을 통해, AI 모델 자체를 넘어 모델을 실제 서비스로 구현하기 위한 주변 기술 체계인 ‘하네스 엔지니어링(Harness Engineering)’을 중심으로 AI 시대에 변화하는 개발·운영 방식을 제시했다.

데이터브릭스는 ‘스타트업 생존방정식: 현업 중심 데이터 환경이 의사결정 속도를 바꾸는 방법’을 주제로, 스타트업과 성장 기업이 데이터 기반 의사결정 체계를 구축하는 방법을 공유했다.

KT는 ‘Cloudflex’를 활용한 고객 업무 혁신 사례를 소개했다. KT Cloudflex는 고객 환경에 맞춰 다양한 클라우드 서비스를 최적화해 제공하는 클라우드 서비스이다. 전용 하드웨어 기반으로 고성능·고보안 클라우드 환경을 제공하면서도, 온디맨드 방식으로 유연하게 확장할 수 있으며 퍼블릭 클라우드의 유연성과 프라이빗 인프라의 안정성을 동시에 확보했다.

KT클라우드는 공공기관(지자체/행정 시스템) 및 금융/핀테크 기업 서비스 이전 분야 클라우드 전환 우수사례를 통해 기업의 안정적인 클라우드 도입과 운영 전략을 제시했다.

이번 행사는 단순한 기술 소개를 넘어, 스타트업이 실제 사업 현장에서 마주하는 개발·운영·데이터 활용 문제를 AX 관점에서 풀어보는 데 초점을 맞췄다.

행사에 참가한 넥톤 박현지 대표는 “지속적인 성장을 위해서 AI와 클라우드 기반으로 한 AX 전환이 꼭 필요하다고 생각하고 있었지만, 여건에 딱 맞는 솔루션을 찾지 못해 고민이 많았다”며 “이번 행사로 국내외 다양한 AX 트렌드와 사례를 접하게 돼 AX 추진 방향 정립에 큰 도움을 받았다”고 말했다.

KT AX사업본부장 이진형 상무는 “그간 보유한 다양한 AX 노하우를 바탕으로 지역 산업 특성과 기업별 AX 추진 단계에 맞춘 실질적인 기술 정보를 제공하고, 파트너사와 협력해 기업의 AI·클라우드 전환을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다. 김광우 기자