서울시 ‘3차 도시철도망 구축계획’ 강북횡단선 등 68.5㎞ 9.2조 투입 지하철역까지 9.97→8.03분 ‘감소’

서울시가 ‘누구나 내 집 앞 어디서든 걸어서 10분 내 도시철도 이용’을 실현하기 위한 ‘제3차 도시철도망 구축계획’을 추진한다. 이 사업에는 총 9조2000억원의 대규모 예산이 투입될 계획이다.

민선 8기 서울시는 동북선·위례선 트램 완공 단계 돌입, 우이신설 연장선 신속 착공, 위례신사선·면목선 예비 타당성 조사 통과 등 단기간 내 도시철도 사업 성과를 창출해 왔다.

11일 서울시에 따르면 다가오는 민선 9기 도시철도 사업은 ‘서울 어디서든 철도로 잇는 시민의 행복한 일상’을 비전으로 ▷ 내 집 앞 10분 지하철 환경 마련 ▷교통 소외 지역 철도역 확충 ▷사업성 보강을 통한 지역 숙원 사업 조기 착공을 추진할 계획이다.

이번 제3차 도시철도망 구축계획은 그 첫 시작이며 ‘2040 서울플랜’과 ‘도시 대개조 프로젝트’ 등을 대비한 교통 발전의 미래상을 담는다.

우선 서울시는 ▷강북횡단선 ▷난곡선 ▷서남선 ▷서부선 ▷서부선 남부연장 ▷신림선 북부 연장 총 6개 노선, 총연장 구간 68.5㎞에 사업비 9조1996억원을 계획했다.

강북횡단선(목동역~청량리역)은 3차 철도망 사업 중 최장 노선인 25.79㎞가 대상 구간이다. 선형 개선 등을 통해 사업성을 높여 동북~서북~서남 지역을 관통하는 주요 노선으로 거듭난다. 난곡선(보라매공원역~난향동)은 교통 취약지역을 잇고 사업성을 확보해 재추진한다.

서남선(본선 마곡나루역~가산디지털단지역·지선 서부트럭터미널~당산역)은 기존 목동선 계획을 확장해 서부지역 교통난 해소 효과를 높인다. 서부선은 더 이상의 중단 없이 사업이 정상적으로 추진될 수 있도록 지난 위례신사선의 성공 사례를 바탕으로 재정사업 전환 등 다각도 방안을 투입한다.

서부선 연장(서울대입구역~서울대 정문)·신림선 연장(샛강역~여의도) 등 2개 노선은 단절 구간을 연결해 철도 접근성을 개선한다.

기대 효과로는 지하철역 평균 접근 시간이 9.97분에서 8.03분으로 감소하고 신규 노선 영향권 수혜인구는 36만명이 추가된 783만명으로 늘어날 것으로 보인다.

서울시는 철도 사업 과정을 신속히 진행하기 위해 예비 타당성 조사(예타) 제도 건의도 적극 진행해 왔다. 그간 서울시 철도는 경제성 위주의 평가로 예타 통과에 어려움을 겪어 왔는데 이번 제도 개선이 되면 ‘지역균형발전’과 ‘대중교통체계 효율화’에 가점을 받아 예타 통과 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

그 결과 올해 3월 10일 기획예산처는 예비타당성조사 제도 개편 방안에 해당 내용을 포함했고, 추가로 통행가치를 포함한 편익의 가치를 현실화했다. 서울시는 개편 제도를 활용해 교통 소외 지역 중심의 철도 사업을 적극 추진할 계획이다.

서울시는 이번 제3차 도시철도망 계획도 신속하게 수립할 수 있도록 국토부 등 관계기관 협의부터 시의회 의견청취 과정 등을 시행한다. 이달 30일에는 서울시청 서소문 청사 후생동에서 시민 공청회도 개최할 계획이다.

이후에는 본격적인 하반기 내 국토부 승인 과정 등 행정 절차에 돌입, 사업 시행에 나설 예정이다. 절차 단축 등 서울시가 보유하고 있는 도시철도 사업 노하우를 더해 실현 가능성은 최대로 높이고 중단이나 지연 없이 사업 연속성을 높이는 것이 목표다.

아울러 강남~강북을 잇는 신규 경전철 노선인 동부선 도입에 대해서는 최신 수요를 반영하는 등 사업 타당성을 검토한 후 3차망 변경을 통해 추진할 예정이다.

오세훈 서울시장은 “민선 8기에서 증명해 온 실행력과 강력한 의지를 바탕으로 차질 없는 철도 사업 추진에 변함없이 최선을 다할 것”이라며 “철도 인프라 확충과 교통서비스 혁신을 속도감 있게 추진해 시민 체감도를 높이고 압도적인 서울 교통 대전환 시대를 견인하겠다”고 밝혔다. 손인규 기자