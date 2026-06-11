‘N32 모션베드’ SSG닷컴서 첫 방송 백화점 팝업 이어 온라인 접점 확대

시몬스의 매트리스 브랜드 N32가 전동침대 제품인 ‘N32 모션베드’(사진)를 라이브커머스에서 처음 선보였다. 백화점 팝업스토어 중심의 오프라인 접점에 이어 온라인 판매 채널을 넓히는 전략이다.

N32는 10일 오후 8시부터 1시간 동안 SSG닷컴 라이브커머스 채널 ‘쓱라이브(SSG.LIVE)’를 통해 주요 제품을 판매했다고 11일 밝혔다.

지난 방송에서는 ‘N32 모션베드’를 비롯해 온라인 단독 상품인 ‘N32 폼 스페셜 매트리스’, ‘N32 레귤러 토퍼’, 펫 매트리스 ‘N32 쪼꼬미’ 등을 선보였다.

N32는 시몬스가 ESG 경영 기조를 반영해 선보인 비건 매트리스 브랜드다. 최근에는 ‘Sleep N Recovery’를 슬로건으로 수면과 휴식 전반을 아우르는 라이프스타일 브랜드로 확장하고 있다.

N32는 올해 롯데백화점 잠실점과 신세계백화점 본점·하남점, 더현대 서울 등에 팝업스토어를 열며 오프라인 접점을 넓혀왔다. 이번 라이브방송은 백화점 팝업에 이어 온라인에서도 판매 채널을 강화하려는 시도로 풀이된다. 홍석희 기자