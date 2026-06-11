오픈AI CEO, 14~15일 방한일정 소화 삼성전자 DX 인사이트 토크 참석도 스타게이트 프로젝트 구체화 주목 노태문 “일하는 방식 근본변화 시작”

샘 알트만 오픈AI 최고경영자(CEO)가 다음주 한국에 온다. 이번 방한 기간 중 삼성전자 사업장을 직접 차고 임직원들과 AI(인공지능) 기술에 대한 인사이트를 공유할 예정이다. 이는 삼성전자가 일하는 방식을 AI 중심으로 바꾸는 AX(AI 전환)에 본격 나서고 있는 것의 일환으로 추진됐다.

삼성전자는 12일부터 글로벌 빅테크의 대표 생성형 AI를 업무에 전면 도입하기로 했다. 삼성전자는 자사 디바이스경험(DX)부문이 이날부터 임직원을 대상으로 외부 생성형 AI인 ‘챗GPT’·‘제미나이 엔터프라이즈’·‘클로드’를 공식 도입한다고 11일 밝혔다.

11일 업계에 따르면 알트만 CEO는 오는 14일 오후 방한해 그 다음날인 15일 경기 수원 삼성전자 디지털시티를 찾아 DX부문 임직원들과 ‘DX 인사이트 토크’(DX Insight Talk) 행사를 진행한다.

알트만 CEO는 행사에서 AI 기술 발전이 가져올 변화와 AI 기반 업무 혁신 방향 등에 대해 강연할 예정이다. 삼성전자 임직원들과 AI를 활용한 업무 생산성 향상 및 일하는 방식 변화에 대한 의견도 나눌 것으로 전해졌다.

알트만 CEO가 한국을 찾은 건 지난해 10월 이후 약 8개월 만이다. 이번 방한으로 당시 삼성·SK와 맺었던 ‘스타게이트’ 파트너십이 보다 구체화할지 주목된다. 당시 알트만 CEO는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 연쇄 회동을 마치고 삼성·SK그룹과 각각 글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위해 상호 협력하는 LOI(의향서)를 체결하고 전략적 파트너십을 구축했다.

파트너십은 오픈AI가 추진하고 있는 약 5000억달러 규모의 ‘스타게이트’ 프로젝트에 고성능·저전력 메모리 공급하는 것을 골자로 한다. 스타게이트 프로젝트는 오픈AI가 미국 소프트웨어 및 클라우드 기업 오라클, 일본 투자회사 소프트뱅크와 함께 미국 내 대규모 AI 데이터센터를 구축하는 프로젝트로, 4년간 5000억달러(약 726조원)가 투입될 예정이다.

오픈AI는 스타게이트 프로젝트에 웨이퍼 기준 월 90만장 규모의 고성능 D램이 필요할 것으로 전망했다. 이를 위해 삼성전자와 SK하이닉스는 고급 메모리 칩 생산을 확대하고, 오픈AI의 고급 AI 모델을 구동하는 데 필요한 고성능·대용량 제품을 선보이기로 합의했다.

한편, 삼성전자의 생성형 AI 도입은 특정 AI 서비스에 한정하지 않고 임직원들이 업무별 특성과 목적에 적합한 AI를 활용할 수 있도록 한 것이 특징이다. 임직원 누구나 최적의 도구를 활용할 수 있는 환경을 조성해 AX에 본격적으로 나선다는 방침이다.

삼성전자는 앞서 임직원 2500여명을 대상으로 외부 생성형 AI 서비스 후보군에 대한 서비스 실효성 검증을 진행했다. 그 결과 글로벌 빅테크가 제공하는 대표 생성형 AI 서비스 3종을 선정하고 도입을 준비해 왔다.

이번 도입으로 업무 생산성 향상과 일하는 방식 혁신을 실질적으로 뒷받침하고, 동시에 의사결정 속도와 조직 전반의 실행력도 한 단계 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이를 기반으로 DX부문의 사업 경쟁력을 높여 고객에게 더 나은 제품과 서비스 경험을 제공한다는 방침이다.

노태문 삼성전자 대표이사 사장은 외부 생성형 AI 도입에 대해 “단순히 업무 도구로서 AI를 제공하는 것이 아니라, 우리가 일하는 방식과 실행 속도를 근본적으로 변화시키는 출발점”이라고 말했다.

이재용 삼성전자 회장은 올해 신년사에서 “일하는 방식과 조직 DNA를 송두리째 바꿔야 한다”며 “연구개발(R&D)부터 생산·마케팅·지원 등 모든 업무 밸류체인에 AI를 접목해야 한다”고 밝힌 바 있다. 김현일 기자