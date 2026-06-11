‘2026 제14회 대한민국 미래경영대상’ 시상식이 지난 10일 서울 중구 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 개최됐다.

대한민국 미래경영대상은 각 분야에서 경쟁력을 바탕으로 산업 발전에 기여하고 있는 기업·기관·인물·브랜드를 발굴하고 알리기 위해 제정된 상이다.

헤럴드 미디어 그룹이 주최하고 고품격 국·영문 월간지 파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아가 주관한 이번 행사는 약 2개월간의 공모와 심사를 거쳐 진행됐다.

시상식은 조혜진 아나운서의 사회로 진행됐으며 이승재 연주자의 공연과 함께 바이올리니스트 전지경, 소프라노 박지은, 테너 양승호의 축하공연이 마련됐다.

올해 시상식에서는 재능대학교, 한국장기조직기증원, GS리테일, 청호나이스, 남이섬 교육문화그룹, ㈜엠케이수중산업개발, ㈜시스템테크, 고려세무회계사무소 이재호 공인회계사, 천인지한의원, 가톨릭대학교 에너지환경공학과 이강민 교수, 원페이지 금융스쿨, 한국타로리딩교육협회·렉시타로 등 총 36개 기업·기관·인물·브랜드가 수상자로 선정됐다.

주최 측은 다양한 산업 분야에서 전문성과 경쟁력을 바탕으로 활동하고 있는 수상자들을 선정해 시상했다고 밝혔다.