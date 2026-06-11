‘잠실 개표소 봉쇄 시위’ 일부 일탈 직격…“불법 행위·경찰 향한 무차별 도발 멈춰야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 11일 6·3 지방선거에서 불거진 ‘투표용지 부족 사태’에 대한 국정조사를 두고 국민의힘을 향해 “국가적 중대 사안을 정략적으로 악용하려는 시도를 중단하기를 촉구한다”고 했다.

한 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “이번 국정조사는 정치적 유불리의 문제가 아니다”라며 이같이 말했다.

그는 “(야당은) 근거 없는 부정선거론이나 사전투표 폐지 같은 억지 주장을 멈추고 원인 규명과 선거관리위원회 개혁이라는 근본적 해결책 마련에 함께 힘을 모아 주시기를 바란다”고 촉구했다. 그러면서 “집권 여당인 민주당은 이번 사태의 진상 규명부터 책임자 처벌, 재발 방지까지 전 과정을 책임 있게 챙겨 나가겠다”고 덧붙였다.

여야는 이날 국회 본회의에서 각 당이 접수한 국정조사 요구서가 보고되는 대로 구체적인 조사 대상과 방식 등에 대한 본격적인 톱다운 협상에 들어갈 계획이다. 현재 여야는 국조 추진의 필요성 자체에는 공감대를 형성했으나, 조사 범위 등 세부 각론에서는 충돌하는 기류다.

한편 한 원내대표는 선거 결과에 불복하며 일어난 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’와 관련해 “일부 시위대 일탈에 경찰관들과 주변 시민이 큰 불편을 겪고 있다”며 “특히 현장 질서를 지키는 경찰관들에게 무차별적인 시비와 도발, 욕설이 빈번하게 일어난다고 한다”고 했다.

한 원내대표는 “타인의 인권을 짓밟는 폭력이 결코 정의가 될 수 없다”며 “현장에서 더는 불법 행위가 발생하지 않기를 바란다”고 덧붙였다.