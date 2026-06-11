[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점이 11일 월트디즈니 컴퍼니와 함께 현대프리미엄아울렛 송도점 지하 1층에 ‘디즈니 스토어 7호점’을 열었다.

134㎡(약 40평) 규모의 매장에는 서울·제주도를 테마로 디자인한 익스클루시브 라인을 비롯해 ‘마블’·‘스타워즈’ 등 다양한 완구를 판매한다. 애니메이션 ‘토이 스토리’ 캐릭터와 함께 사진을 찍을 수 있는 ‘디지털 미러’ 포토존도 마련했다.