[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점이 11일 월트디즈니 컴퍼니와 함께 현대프리미엄아울렛 송도점 지하 1층에 ‘디즈니 스토어 7호점’을 열었다.
134㎡(약 40평) 규모의 매장에는 서울·제주도를 테마로 디자인한 익스클루시브 라인을 비롯해 ‘마블’·‘스타워즈’ 등 다양한 완구를 판매한다. 애니메이션 ‘토이 스토리’ 캐릭터와 함께 사진을 찍을 수 있는 ‘디지털 미러’ 포토존도 마련했다.
andy@heraldcorp.com
입력 2026-06-11 10:54:50
[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점이 11일 월트디즈니 컴퍼니와 함께 현대프리미엄아울렛 송도점 지하 1층에 ‘디즈니 스토어 7호점’을 열었다.
134㎡(약 40평) 규모의 매장에는 서울·제주도를 테마로 디자인한 익스클루시브 라인을 비롯해 ‘마블’·‘스타워즈’ 등 다양한 완구를 판매한다. 애니메이션 ‘토이 스토리’ 캐릭터와 함께 사진을 찍을 수 있는 ‘디지털 미러’ 포토존도 마련했다.
홍명보 “고지대 적응 훈련 성과 아주 만족”
[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 한국 대표팀을 이끄는 홍명보 감독이 첫 경기를 하루 앞두고 고지대 적응 훈련 성과에 대해 큰 만족감을 표했다. 홍 감독은 체코와의 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 하루 앞둔 11일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 가진 기자회견에서 고지대 훈련 성과와 현재 선수들의 몸 상태에 대해
단독 [단독]與, 2028년부터 정년연장 가닥…임금체계 개편 손본다
[헤럴드경제=주소현·권제인 기자] 현재 60세인 법정 정년을 65세로 연장하는 방안을 추진 중인 더불어민주당이 2028년부터 정년연장을 시작하는 안을 유력 검토한다. 노동계가 주장해 온 정년연장 즉각 가동에 힘을 싣는 것이다. 대신 사측에 정년연장 시 임금체계 개편 권한을 확대하는 취지로 보완할 전망이다. 10일 헤럴드경제 취재를 종합하면 민주당 정년연장특별위원회는 2028년부터 격년마다 정년을 1년씩 늘려 2036년 정년 65세를 달성하는 안으로 가닥을 잡은 것으로 확인됐다. 특위는 노동계와 재계, 그리고 정부, 청와대와 세부 조정을 거쳐 최종안을 확정해 이르면 이달 말 이 같은 내용을 발표할 계획이다. 민주당의 잠정안은 조속한 정년연장 입법화를 요구해 온 노동계의 입장을 최대한 반영한 것이다. 당초 민주당은 ▷2028년부터 격년마다 정년을 연장해 2036년 마무리 ▷2029년부터 2~3년 주기로 정년을 연장해 2039년 마무리 ▷2029년부터 3년마다 정년을 연장해 2041년 마
“삼전 35만원에 샀다” “하이닉스 230만원이다” 공포의 월요일이 온다…개미들 ‘초긴장’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “삼성전자 35만원, 어떻게 해야 할 지 걱정이다” (투자자) “하이닉스 300만원은 간다고 해서 230만원에 샀는데” (투자자) 반도체를 중심으로 미 증시가 폭락하면서 투자자들이 초긴장 상태다. 반도체주가 투매에 가까운 매도세를 맞으며 나스닥지수가 1년여 만에 가장 큰 폭으로 급락했다. 이러다간 삼성전자, SK하이닉스 주가도 ‘30만원-200만원’이 무너질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 투매가 투매로 이어지며 삼성전자, SK하이닉스에 눌려 못 오른 다른 종목들까지 동반 폭락할 우려도 제기된다. 무엇보다 반도체의 거침없는 상승세만 믿고 고점에서 산 투자자들은 매우 난감한 상황에 몰렸다. 지난 5일 삼성전자는 6.40% 하락한 32만9000원, SK하이닉스는 9.92% 하락 207만원에 마감했다. 월요일이 더 큰 문제다. 증시를 이끌어온 반도체 랠리가 거센 조정에 직면했기 때문이다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전 거래일 대비 2.6
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.