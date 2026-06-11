금융권 최초 퇴직연금 DB·DC 신규가입 서비스 구축 영업점 방문 없이 가입 신청부터 상품 등록까지 처리

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산은행은 금융권 최초로 기업 고객이 영업점 방문 없이 모바일을 통해 퇴직연금 신규 가입 절차를 진행할 수 있도록 한다고 11일 밝혔다.

부산은행은 이날 모바일 기반 퇴직연금 DB(확정급여형)·DC(확정기여형) 신규가입 서비스를 구축하고 본격 운영에 들어갔다. 이번 서비스는 가입 신청부터 규약 동의 이후 운용 상품 등록 단계까지 전과정을 비대면으로 처리할 수 있어 보다 편리하게 가입 환경을 제공한다.

또 가입 과정에서 은행 직원이 고객의 진행 상황을 실시간으로 확인해 원격 상담과 지원을 제공한다. 단순 비대면 접수를 넘어 상담과 가입지원을 결합한 하이브리드 방식으로 서비스 완성도를 높였다.

특히 부산은행은 기업 대표자가 지정한 담당자만 가입 절차를 진행할 수 있도록 ‘위임·수임 프로세스’를 도입해 기업 금융거래의 안정성과 내부통제 수준을 강화했다.

부산은행은 이번 서비스 도입으로 기업 고객의 가입 편의성을 높이는 것은 물론, 영업점의 서류 처리 부담을 줄여 업무 효율성도 향상될 것으로 기대하고 있다. 이와 함께 정부의 퇴직연금 제도 활성화 정책과 비대면 금융 서비스 수요 확대에도 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.

최재영 부산은행 WM/연금그룹장은 “앞으로 모바일을 통해 퇴직연금에 신규 가입하는 기업을 대상으로 수수료 할인 혜택 제공도 검토 중”이라며 “관련 제도 정비를 통해 디지털 기반 연금 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다”고 말했다.