새 계리가정 기준 적용…사업비에 물가상승률 반영 영향 평가 분석 결과…보험업계 전체 부채 4% 규모 늘어날 부채가 미래이익 깎아…건전성 영향도 우려 회계 컨설팅 총가동…중소사·디지털사 ‘발등의 불’ 예외 인정 기준 ‘합리적 근거’ 당국·보험사 줄다리기

[헤럴드경제=박성준 기자] 신계약비와 유지비 등 보험사 사업비에 물가 상승을 반영하는 새 계리 기준이 올해 2분기 결산부터 적용되면서, 보험업계가 미래 비용에 대비해 미리 쌓아둬야 할 돈이 20조원 이상 불어날 전망이다.

이는 보험업계 전체 준비금의 4% 수준이다. 하지만 늘어난 부채만큼 보험사가 계약에서 거둘 핵심 미래 이익인 보험계약마진(CSM)도 줄어든다. 결국 당장의 실적은 물론, 자본 건전성까지 동시에 감소할 가능성이 높아져 보험업권 긴장감이 고조되고 있다.

“가정만 바꿨는데”…계리 따져보니 20조원대

11일 보험업계에 따르면 올해 보험사들이 ‘계리감독 선진화 방안’에 따라 추가로 쌓아야 할 최선추정부채(BEL)가 20조원을 웃돌 것으로 보인다. 앞서 보험업계는 보험사마다 새 계리가정 기준 적용 시 변화하는 ▷재무상태표 ▷BEL ▷위험조정(RA) ▷CSM 등의 영향 평가를 금융당국으로 제출했는데, 이때 제출한 영향 평가를 계리업계에서 분석한 결과 이 같은 추산이 나왔다.

BEL은 보험사가 미래에 내줄 보험금과 사업비에서 앞으로 받을 보험료를 뺀 뒤 현재가치로 환산한 돈이다. 쉽게 말해 미래 지출에 대비해 미리 쌓아두는 돈이다.

생명보험업계에서만 20조원가량 늘어나는 것은 물론, 단기 상품 위주로 상대적으로 영향이 작을 것으로 예상되는 손해보험업계까지 더하면 추가 BEL 규모는 22조~23조원 안팎까지 올라갈 것으로 예상된다. 지난해 말 기준 생·손보 합산 BEL이 약 585조6000억원이라는 점을 고려하면 약 4%가 한꺼번에 불어나는 셈이다.

앞서 금융위원회와 금융감독원은 연초 보험부채 평가의 객관성을 높이겠다며 계리감독 선진화 방안을 발표했다. 보험사가 미래 손해율과 사업비를 지나치게 낙관적으로 가정해 부채를 적게 잡는, 이른바 ‘고무줄 회계’ 관행을 바로잡겠다는 취지다.

손해율과 사업비 등 여러 항목 가운데 충격이 가장 큰 것은 단연 사업비 가정 변경이었다. 다른 항목이 주로 앞으로 맺을 신규 계약에 적용되는 것과 달리, 사업비 가정은 이미 보유한 모든 계약에 소급 적용되기 때문이다. 예상보다 크게 불어난 부채 규모에 업계는 당혹스러워하는 분위기다.

고작 4%?…미래 이익·건전성 동시에 깎는다

사업비 가정에 물가상승률을 넣으면 계약을 유지·관리하는 비용이 해마다 불어나는 것으로 계산돼 쌓아야 할 돈이 커진다.

문제는 그만큼 보험사의 미래 이익이 줄어든다는 점이다. 늘어난 부채는 보험사가 보유 계약에서 앞으로 거둘 이익을 의미하는 CSM을 고스란히 갉아먹는다. CSM은 매년 일정 비율씩 이익으로 환원되는 보험사 실적의 원천이자, 새 국제회계기준(IFRS17) 체계에서 핵심 지표로 꼽힌다.

나아가 부채 증가는 자본 감소로 이어져 보험사의 핵심 건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS·킥스)까지 끌어내린다. 결국 보험사의 미래 이익과 건전성을 동시에 압박하는 구조다.

한 보험사 관계자는 “전체 부채에서 차지하는 비율로만 보면 (4%가) 대수롭지 않게 느껴질 수 있지만, 단일 가정 하나를 바꿔 수십조원이 한 번에 움직이는 건 결코 가벼운 일이 아니다”라면서 “회사 포트폴리오나 체력에 따라 어떤 회사는 당장 손익에 영향을 받을 수 있고, 어떤 회사는 킥스가 더욱 뼈아프게 다가올 수 있다”고 우려했다.

회계법인 총동원…중소·디지털사 “생존 싸움”

이렇다 보니 대형사부터 중소형사까지 규모와 업권을 가리지 않고, 사실상 전 업권이 회계법인 컨설팅을 가동 중이다. 삼일PwC·삼정KPMG 등 주요 회계법인들이 총동원됐다.

대형 손해보험사들은 새 기준에 맞춰 사업비 가정의 적정 수준을 잡는 데 집중하는 반면, 생명보험사와 중소형사들은 ‘예외 조항’ 적용에 무게를 두고 있다. 금융당국은 계리가정 가이드라인을 내면서도 물가상승률을 반영하지 않을 합리적인 근거를 제시하고 문서화하면 예외를 허용하는 단서 조항을 뒀다. 회사 사업비 구조를 충분히 설명할 수 있으면 자체 근거를 마련해 부담을 덜 수 있다는 의미다.

이에 장기 상품 비중이 커 충격이 집중되는 생보업계에서는 대형사들까지 예외 적용 컨설팅에 적극적으로 나서고 있다. 생보업계 관계자는 “회계법인과 함께 우리 회사 사업비 구조에 맞는 합리적 근거를 어떻게 세울지 들여다보고 있다”면서 “각 회사가 어떻게 살아남을지 각자 고민해야 하는 시기”라고 분위기를 전했다.

부담은 체급이 작을수록 더욱 무겁다. CSM 규모가 적은 중소형·디지털 보험사는 부채 증가분이 이익 감소를 넘어 곧장 손실로 반영될 수 있다. 특히 디지털 보험사들은 물가상승률 반영 자체가 사업 모델과 맞지 않는다고 호소한다. 계약 유지·관리가 대부분 온라인 셀프서비스로 이뤄지는 만큼 인건비 중심의 물가 부담과 거리가 멀고, 시스템을 한번 구축하면 처리 비용이 되레 떨어지는 구조라는 것이다.

합리성 판단은 당국 몫…식지 않는 긴장감

이처럼 업계 우려가 커지자 금융당국은 의견을 충분히 듣고 결정하겠다는 입장이다. 한 금융당국 관계자는 “(새 기준에 따라) 물가상승률을 반영할 수도 있고, 합리적 근거가 있으면 회사가 스스로 기준을 세워 적용할 수 있도록 한 것”이라고 설명했다.

다만 예외의 문턱은 높다. 금융당국은 전체 틀을 바꾸거나, 시행을 미루기는 어렵다면서 예외 조항 적용 여부를 판단하는 것 역시 금융당국에게 있다는 점을 분명히 했다. 또 다른 금융당국 관계자는 “회사가 합리적이라고 보는 기준과 당국이 보는 합리적 기준은 다를 수 있다”며 “예외를 적용하려는 회사는 사전에 당국과 협의해야 한다”고 선을 그었다.

결국 합리적 근거를 어디까지 인정할지를 두고 회사와 금융당국 간 줄다리기가 이어질 전망이다. 새 기준을 담은 세부 가이드라인은 이달 말 확정·배포될 예정으로, 곧바로 2분기 결산부터 적용된다.