[헤럴드경제=강승연 기자] 카카오스타일이 운영하는 지그재그는 1월에 도입한 ‘2026 뷰티 브랜드 인큐베이팅 프로그램’이 참여사의 매출 성장과 인지도 제고로 이어지고 있다고 11일 밝혔다.

최근 3개월(3월~5월) 기준으로 프로그램 시작 전 3개월(2025년 10월~12월)과 비교한 결과, 주요 6개 브랜드의 합산 거래액은 약 20% 증가했다.

브랜드 ‘언리시아’는 같은 기간 거래액이 1만4096% 폭증하며 가장 높은 성장세를 기록했다. 4월에는 최대 거래액을 달성했다. ‘모렛’과 ‘허스텔러’ 역시 각각 1551%, 846%의 거래액 증가율을 보였다. 올해 본격적으로 지그재그에 입점한 ‘라곰’과 ‘민트리’도 꾸준한 성장세다.

성과는 지그재그의 밀착 지원과 참여 브랜드들의 적극적인 판로 확장 노력이 맞물린 결과다. ‘얼터너티브스테레오’는 올해 4개의 기획전에 참여했다. 다른 브랜드들도 최소 1개 이상 참여하며 접점을 넓혔다.

지그재그는 현재 매월 3주차마다 ‘인큐베이팅 브랜드 기획전’을 운영하고 있다. 지난 3월에는 오프라인 행사 ‘2026 서울 인디뷰티쇼’에 뷰티관 통합 부스로 참가해 해당 브랜드를 소개하기도 했다.

지그재그는 하반기에도 인디 뷰티 브랜드를 지원한다. 기존 컨설팅·기획전 노출에서 나아가 인플루언서 협업 등 스케일업에 집중할 계획이다.