영하 196도 견디는 고부가 제품 공급 장기 공급 계약 확보 총력

[헤럴드경제=권제인 기자] 세아제강이 영국 정부 주도의 탄소포집·활용·저장(CCUS) 프로젝트에 고부가가치 강관을 공급한다고 11일 밝혔다.

세아제강은 영국 정부가 추진하는 티스사이드 지역 CCUS 프로젝트에 약 1750톤 규모의 스테인리스 강관을 공급하는 계약을 체결했다. 티스사이드 프로젝트는 가스 복합화력 발전소에서 배출되는 이산화탄소를 포집해 심해에 영구 저장하는 사업으로, 영국 정부가 추진 중인 대표적인 탈탄소 인프라 프로젝트다.

세아제강이 공급하는 강관은 발전소와 심해 저장 설비에서 포집된 이산화탄소를 정제하고 기체·액체 상태로 이송하는 핵심 공정에 사용된다.

이번에 공급되는 CCUS용 강관은 영하 196도의 극저온 환경에서도 파손되지 않는 저온충격인성과 심해 고압 환경을 견디는 내부식성을 갖춘 고부가가치 제품이다. 특히 지름 50~66인치의 대구경 강관을 일반 제품보다 두 배 긴 12ｍ 장척으로 생산해 용접 부위를 최소화함으로써 공정 안정성과 품질 완성도를 높였다고 회사 측은 설명했다.

영국 정부는 탄소중립 달성을 위해 약 31조원을 투입해 대규모 탄소 포집 클러스터 구축을 추진하고 있다. 시장조사업체 MMR에 따르면 글로벌 탄소포집·저장 시장은 2030년 약 73조원 규모로 성장할 것으로 전망된다.

세아제강은 이번 프로젝트를 계기로 글로벌 CCUS 프로젝트 수주를 확대하고 에너지 전환 시장에서 장기 공급 계약 확보에 나설 계획이다.

세아제강 관계자는 “글로벌 탈탄소화 선도 국가인 영국에서 세아제강의 CCUS 강관이 채택된 것은 의미 있는 성과”라며 “친환경 에너지용 강관 제품의 품질 경쟁력과 글로벌 현지 법인과의 시너지를 바탕으로 에너지 전환 인프라 시장에서 지속 가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 세아제강은 세아그룹의 모태이자 강관 전문 제조사로 포항·순천·창원·군산 등 국내 공장을 거점으로 글로벌 강관 공급망을 구축하고 있다.