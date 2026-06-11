중·저신용자 누적 대출액 16조원 돌파 연내 금융사 10여곳 ‘카플스코어’ 도입 예정

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크가 비금융 데이터 기반의 대안신용평가모형을 앞세워 1조원이 넘는 중·저신용 대출을 추가 공급했다. 금융권 내 대안신용평가의 중요성이 날로 커지는 가운데, 독자적인 평가 기술을 통해 포용금융을 실천한 사례로 꼽힌다.

11일 카카오뱅크는 대안신용평가모형을 활용해 총 1조2000억원 규모의 중·저신용 대출을 추가 공급했다고 밝혔다.

앞서 카카오뱅크는 지난 2022년 하반기 업계 최초로 카카오 공동체와 롯데멤버스, 교보문고, 금융결제원 등의 가명 결합 데이터를 활용한 독자적인 대안신용평가모형 ‘카카오뱅크스코어’를 개발했다. 이를 신용대출 심사에 전격 적용하며 중·저신용 및 금융이력부족자(씬파일러) 고객에 대한 변별력을 높이고 대출 가능 고객군을 넓혀왔다. 또한 개인사업자 대출 영역에도 사업장 정보를 가명정보로 결합한 ‘소상공인 업종 특화 신용평가모형’을 개발해 음식업 사업자, 온라인 셀러 등도 효과적으로 평가하고 있다.

기존의 금융권 대안정보 활용이 단순 가점을 반영하는 수준에 머물렀던 반면, 카카오뱅크는 대안정보로만 구성된 별도의 모형을 독자적으로 개발해 심사에 적용함으로써 비금융 데이터의 실질적인 효용성을 입증했다는 평가를 받는다.

실제 2023년 대안신용평가모형을 도입한 이래 카카오뱅크가 취급한 중·저신용 대출 중 약 12%(건수 기준)는 기존 모형으로는 거절 대상이었던 고객들이었다. 유통·이체 정보 등 대안정보 평가모형을 통해 구제된 개인 및 개인사업자에게 공급된 금액만 1조2000억원에 달한다. 이로써 2017년 7월 출범 이후 카카오뱅크가 취급한 중·저신용 대출 누적액은 16조원을 돌파했다.

카카오뱅크는 대안정보 제공 기관과 정보 활용 범위를 지속적으로 넓히며 모형 고도화에도 속도를 내고 있다. 최근에는 개인사업자 신용대출에 적용 중인 ‘업종별 특화 모형’을 ▷생활밀착서비스업 ▷소매업 ▷음식점업 ▷온라인셀러 등 4가지로 세분화해 업종별 변별력을 한층 강화했다.

특히 카카오뱅크는 자체 개발한 대안신용평가모형을 외부 금융기관에 개방하며 사회 전반의 금융 접근성을 높이는 마중물 역할도 하고 있다.

지난해 6월 NICE평가정보와 업무협약을 체결한 카카오뱅크는 올해 초부터 일부 저축은행과 캐피탈사를 대상으로 대안신용평가 스코어(점수)를 제공하고 있다. NICE평가정보의 신용정보 시스템에 탑재된 ‘카카오뱅크 플랫폼 스코어(카플스코어)’는 외부 금융사도 활용할 수 있도록 기존 모형을 고도화해 별도 개발한 것이다. 소액결제, 택시 이용, 쇼핑 등 고객의 실제 소비와 생활 기반의 비금융 대안정보를 융합한 것이 특징이다. 카플스코어를 도입한 금융사들은 중·저신용자 및 씬파일러에 대한 평가 정확도를 높여 대출 공급을 확대하고 있다.

연내 10개 이상의 금융사가 카카오뱅크의 대안신용평가모형을 대출 심사에 도입할 것으로 예상된다. 카카오뱅크는 신용평가 기술 혁신과 확산을 통해 더 많은 금융사에 대안신용평가 활용 기회를 제공하고, 시장 저변 확대에 기여한다는 방침이다.

카카오뱅크 관계자는 “기존의 금융 평가 체계에서 정당한 평가를 받지 못했던 이들에게 대안신용평가는 더 정밀하고 형평성 있는 기회를 열어주는 돌파구가 될 것”이라며 “앞으로도 자체적인 평가 기술을 꾸준히 고도화하고 이를 시장 전반으로 공유해, 소외되는 금융 소비자가 없는 진정한 의미의 포용금융을 실현해 나가겠다”고 전했다.