[헤럴드경제=김보영 기자] 일론 머스크가 이끄는 스페이스X의 기업공개(IPO)를 계기로 4400명 이상의 현직 및 전직 직원이 백만장자 대열에 합류할 전망이다.

10일(현지시간) 뉴욕타임스는 투자 플랫폼 힐닷컴의 분석을 인용해 스페이스X의 전·현직 직원 4400명 이상이 이번 기업공개(IPO)를 통해 백만장자가 될 가능성이 높다고 보도했다. 이 가운데 약 400명은 보유 주식 가치가 1억달러(약 1524억원)를 넘어설 것으로 예상된다.

월스트리트저널에 따르면 수혜 대상은 캘리포니아, 플로리다, 텍사스 캠퍼스에서 근무하는 사무직 직원뿐 아니라 기술자와 서비스 직원까지 다양하다.

현재 스페이스X에는 약 2만2000명의 직원이 일하고 있으며, 여기에 수년간 회사를 거쳐 간 전직 직원들까지 이번 상장의 직접적인 수혜를 입게 될 전망이다.

그 중에는 스페이스X의 전 발사 엔지니어였던 트레버 하이즈(37)도 있다. 그는 부모의 만류에도 2011년에 회사에 합류했다. 당시 부모는 제너럴 일렉트릭(GE)과 같은 안정적인 직장에 취직할 것을 권유했으나 그는 인턴십을 마친 후 스페이스X에서 12년간 근무했다.

하이즈는 현재 10만주 이상의 스페이스X 주식을 보유하고 있다. 회사가 주당 135달러에 상장할 것으로 예상되는 만큼 그의 지분 가치는 최소 1350만달러(약 206억원)에 달한다. 그는 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 “이번 일의 규모가 터무니없을 정도”라고 말했다.

하이즈는 “당시만 해도 스페이스X가 검증되지 않은 스타트업이라 오래가지 못할 것이라는 인식이 매우 강했다”라며 결혼식 비용과 주택 계약금 등을 마련하기 위해 주식을 일부 매각했지만 대부분은 그대로 보유하고 있다고 전했다.

지난해 스페이스X를 떠난 용접공 후안 에르난데스는 이번 IPO로 보유 지분 가치가 88만달러에 달할 것으로 예상된다. 그는 월스트리트저널에 “덕분에 평생 편안한 삶을 누릴 수 있게 됐다”고 말했다.

에르난데스는 처음에는 시간당 28달러를 받는 계약직으로 고용됐다가 이후 정규직으로 전환됐다고 한다. 그는 퇴사 후 지분 일부를 매각해 소규모 부동산 사업을 하고 있는 것으로 전해졌다.

현직 및 전직 직원들의 증언에 따르면 초기 직원들 중 일부는 보유 주식을 싼값에 너무 일찍 처분한 것을 후회하고 있는 것으로 알려졌다.

2020년부터 2022년까지 스페이스X에서 근무한 전 글로벌 공급 관리자 헬빈 바카레자는 “가끔 더 오래 회사에 남아 있었어야 했는지 생각한다”면서도 현재 보유 지분 가치가 “상당한 규모”라고 말했다.

스페이스X는 이번 주 주당 135달러에 상장할 것으로 예상되며, 기업가치는 약 1조7700억달러에 이를 전망이다.

이번 IPO는 사상 최대 규모의 기업공개로 기록될 것으로 예상된다. 스페이스X는 기업공개를 통해 최대 750억달러를 조달할 계획이라고 발표했다. 이는 2019년 사우디 아람코가 260억달러를 조달하며 세운 역대 최대 규모 IPO 기록을 경신할 것으로 전망된다.

시장에서는 스페이스X 상장을 계기로 머스크가 인류 최초의 ‘조만장자(Trillionaire)’가 될 가능성도 제기하고 있다.